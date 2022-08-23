Miller: “Bagnaia’nın, Stoner’in MotoGP rekoruna ulaşması onun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor”

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Avusturya Grand Prix’si ile üst üste üçüncü zaferini kazanmış olan Bagnaia, şampiyona lideri Fabio Quartararo’ya karşı geç bir mücadeye başladı.

Bagnaia, 2 kez MotoGP dünya şampiyonu Casey Stoner’ın 2008’de artarda Britanya, Almanya ve Hollanda GP’sini kazanmasından bu yana bunu başaran ilk Ducati sürücüsü oldu.

Bagnaia hazirandaki Almanya yarışında bu sezon 4. kez yarış dışı kalarak Quartararo’nun 91 puan gerisine düşmüştü. Şu anda ise şampiyona liderinin sadece 44 puan gerisinde bulunuyor.

Red Bull Ring’deki yarışı üçüncü bitiren Miller, şu anki Ducati takımının bir parçası olmanın “harika” olduğunu söyledi ve takım arkadaşı Bagnaia’yı sürüşü açısından övdü.

Miller, “Şu an takım harika bir formda.”

“Üst üste üçüncü zaferini kazanan Pecco’nun Casey’nin [rekoruna] ulaşması, onun ne kadar iyi sürdüğünü gösteriyor. Özellikle günümüzde MotoGP’nin geldiği seviyede ve bu yaşta bunu başarması da bunun bir kanıtı.”

“Bu yüzden takımı ve onu tebrik ediyorum. Bunun bir parçası olmak çok güzel.”

“İki numarayı oynuyor olsam bile, Maverick ve Goose gibi, durum böyle.”

“Bunun bir parçası olmak harika. Umarım bu momentumu ve takımdaki iyi ruh halini yıl sonuna kadar koruyabiliriz çünkü mutluysanız takıma daha iyi sonuçlar getiriyorsunuz gibi hissediyorum. Garajdakilerin morali yüksek, herkes çalışmaktan oldukça mutlu oluyor ve biz de iyi sonuçlar elde ediyoruz.”

“Bunu görmek harika.” yorumlarında bulundu.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing, Jack Miller, Ducati Team podium Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Britanya GP’yi kazandıktan sonra Bagnaia, tavsiye almak için Stoner’a gittiğini ve iki kez dünya şampiyonunun Red Bull Ring’de kazanmasına yardımcı olduğunu söyledi.

“Cuma günü Casey, televizyondan gördüklerinden yaptığı çıkarımlarla ya da Ducati için burada [test sürücüsü] olarak sürdüğünde edindiği deneyimlerden yola çıkarak benim bazı durumları daha iyi anlamamı sağladı.”

“Deneyimlerine göre bir yorum yaptı ve ben de onun deneyimlerine dayanarak bir şeyler denemek istedim. Belki de bu hafta bana yardımcı olmuş olabilir.” ifadelerini kullandı.