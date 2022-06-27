Miller, Assen MotoGP cezasını "saçmalık" olarak nitelendirdi

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Miller, cumartesi günü Assen'de gerçekleştirilen sıralamada, yarış çizgisinde yavaş gittiği için ceza aldı. Bu sırada Aprilia sürücüsü Vinales hızlı turundaydı ve neredeyse Miller'a çarpıyordu.

Miller, suçsuz olduğunu söylese de pazar günkü yarışın dördüncü turunda uzun tur cezasını uyguladı ve altıncı sıradan onunculuğa düştü.

Miller, Aleix Espargaro'nun hem Miller'ı hem de Brad Binder'ı dördüncülük mücadelesinde geride bırakmasıyla birlikte damalı bayrağı altıncı sırada gördü.

Miller, "Hakemlerin saçma sapan kararını göz önünde bulundurursak, mücadelede olmak güzeldi."

"Vazgeçmedim ve maksimumu verdim. Maverick'e yetişebildim ama geçmeye çalışırken küçük bir hata yaptım."

"Hızlı viraja geldiğimde çok hızlıydım ve onun da daha fazla hızlanmasını bekledim ama bunu yapmadı."

"Bu yüzden ona çarpmamak için motosikleti çabucak toparlamam gerekti ve bunu yaptığımda yılanlamaya başladım."

"Son tura kadar yarıştan oldukça mutluydum, daha iyisini yapabilirdim ama yarış böyle bir şey."

"Geriye dönüp baktığında anlayabilmek harika bir şey. Gidecek hiçbir yerim yoktu. Bunu beklemiyordum ama bu benim hatamdı, tüm sorumluluğunu alıyorum." dedi.

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

KTM sürücüsü Binder ise çizgiyi beşinci sırada geçti ve Espargaro'nun kendisini ve Miller'ı geçişini övdü.

Binder, "Jack'i geçmeye çalıştım çünkü lastik sorunları olduğunu düşündüm. Son turda gerçekten zorlanıyor gibi duruyordu."

"Ben de atak yaptım ve geçmeye çalıştım. İçeriden zorlamaya başladığım an apekse geliyordum ve motosikleti gördüm."

"Bacağımı içeri çektim ve bir şekilde ona olabildiğince yakın olmaya çalıştım ama motosikleti topladığım an Jack'e doğru gittim."

"Yani istemediğim bir sandviçin arasında kaldım."

"Dürüst olmak gerekirse onu tebrik ederim. Jack'i geçmek için hızla geliyordum ve o bir şekilde ikimizi de geçti." dedi.