Miller: "Aragon'da yaşananlar için sürüş yüksekliği cihazlarını suçlayamazsınız"

Haberi dinle

Üç aylık aranın ardından MotoGP'ye dönen Marquez için işler istediği gibi gitmedi. Henüz ilk turda bir hata yapan ve üçüncü virajda kontra vermek zorunda kalan Honda sürücüsü, dolaylı olarak arkasındaki Fabio Quartararo'nun kendisine temas etmesine ve düşerek yarışı bırakmasına sebep oldu.

Bu temas nedeniyle arka sürüş yüksekliği cihazı kırılan Marquez, motosikletin dengesini tamamen kaybetti ve birkaç viraj sonra Takaaki Nakagami'ye çarparak Japon sürücünün yarışa veda etmesinde büyük rol oynadı.

Tüm bu kazalar, sezon başından beri tartışılan sürüş yüksekliği cihazları ve aerodinamik kanatlar gibi parçaların güvenlik açısından yasaklanıp yasaklanmamasını da yeniden gündeme getirdi.

Ancak sürüş yüksekliği cihazlarından büyük fayda sağlayan Ducati'de Miller, ilk tur kaosunun ana suçlusu olarak bu cihazların gösterilmesini doğru bulmuyor.

Miller, "Evet, yani bu [kazalar] da işin bir parçası. Günün sonunda bu bir yarış, yarışlarda bir şeyler olur."

"Şimdi de [sürüş yüksekliği cihazlarını] mı suçluyoruz? Başkalarının hemen k*çında gittiğinizde pek iyi şeyler olmuyor gibi görünüyor."

"Motosiklet kendi başına gayet iyi görünüyor, bu yüzden sürüş yüksekliği cihazlarını suçlayabileceğimizi sanmıyorum."

Jack Miller, Ducati Team Photo by: Dorna

"Birisi bir başkasının k*çına girip motosikletin birçok parçasını kırarsa, elbette motosiklet düzgün çalışmayacaktır."

"Yani, ister o kırmış olsun, ister başkası kırmış olsun, iki motosiklet temas ettiğinde bir şeyler kırılacaktır. Bu kaçınılmaz."

"Oraya geldiğimizde pistin her tarafı pislik içindeydi: kanatlar, kayalar ve her türlü şey. 4. virajın tepe noktasında, tam kaldırıma çıktığınız yerde binlerce taş vardı."

"Pecco [Bagnaia] dört ile beş arasında bordürlere kadar taştı, nitekim tüm o taşlar yüzünden çizgiyi kaybetmişti. Dolayısıyla, bu da işin bir parçası -MotoGP bu yüzden çok havalı." dedi.