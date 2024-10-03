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Miller: "2025'te Ajo ile KTM'de çalışamayacağım için üzgünüm"

KTM MotoGP sürücüsü Jack Miller, 2025 yılında yeni KTM Factory Racing takım menajeri Aki Ajo ile çalışamayacağı için üzgün olduğunu söyledi.

Richard Asher
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Ajo'nun Moto2 ve Moto3'te kendi Ajo Motorsport KTM takımını yönetmekten vazgeçeceği ve gelecek yıl KTM'de Francesco Guidotti'nin yerini alacağı pazartesi günü doğrulandı.

Ancak Miller, KTM ile geçirdiği iki sezonun ardından Pramac Yamaha'ya geçerek Ajo'nun takıma getirdiği 'güçten' faydalanamayacak.

Ajo'yu 2014'te Moto3 sayesinde tanıyan Miller, "Aslında Aki'nin bu işe ihtiyacı yok."

"Ama o kazanmak istiyor ve ne istediğini biliyor. Yani her şey ya onun istediği gibi olacak ya da hiç olmayacak. Böyle bir çekiciliğe ve güce sahip."

Pit Beirer, KTM Motorsports Director, Aki Ajo

Pit Beirer, KTM Motorsporları Direktörü, Aki Ajo

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"Aki'nin birçok kez rolü reddettiğini biliyorum ama bence şimdi doğru zaman gibi görünüyor. Bunu görmek ilginç olacak."

"Açıkçası KTM fabrika takımında Ajo ile çalışamayacağım için üzgünüm. Aki ile çalışmak gerçekten özel bir şey. Son 10 yıldır birlikte çalıştık, dolayısıyla onunla bu tür bir rolde tekrar çalışmak harika olurdu." dedi.

Miller, Guidotti'nin sözleşmesinin bitmesine bir yıl kala ayrılmasının, onun potansiyelinin bir yansıması olmadığını da belirtti.

"Francesco orada bir rol üstlenmeye çalıştı ama gerekeni yapması için yeterli koşulların sağlandığını düşünmüyorum."

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