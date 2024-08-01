Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"

2015'ten bu yana MotoGP'de yer alan Miller, KTM'in yerine çaylak Pedro Acosta'yı getirmesinin ardından 2025 sezonu için koltuk arıyordu.

Ancak, gelecek yılın gridinde sınırlı sayıda yer kalması Avustralyalı sürücünün 2025 için bir koltuk bulmasını giderek zorlaştırıyor.

Motorsport.com/Autosport'a göre bu hafta Avustralyalı sürücü, Dünya Superbike Şampiyonası'na katılmak için aralarında Ducati'nin de bulunduğu iki fabrika ile temasa geçti.

Ancak 29 yaşındaki sürücü, şu anda ne MotoGP ne de WSBK'da yarışmak için herhangi bir teklif almadığını belirtti.

"Bunların hepsi söylenti çünkü açıkçası şu anda elimde hiçbir şey yok. Tek bir sözleşme bile yok."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller'ın özellikle Ducati ve KTM'de motosiklet geliştirme konusundaki bilgisi, MotoGP'nin yeni imtiyaz sistemi kapsamında kendilerine sunulan avantajlara rağmen Avrupalı rakiplerini yakalamakta zorlanan Japon üreticiler Honda ve Yamaha için bir kazanç olabilir.

Miller, MotoGP'de böyle bir rol üstlenmeye hevesli olduğunu ifade etti, ancak şu anda bir teklif almadığını yineledi.

"Şunu dürüstçe söyleyebilirim ki, herhangi bir teklif için telefonum çalmıyor. Yapabileceğim her açıdan bir koltuk bulmaya çalışıyorum."

"Pistte yapabileceklerimi yapmaya çalışıyorum çünkü günün sonunda en çok konuşulan şey bu."

Sürücülerin MotoGP kariyerlerinin sona ermesinin ardından WSBK'ya geçmeleri giderek yaygınlaşan bir durum.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Ducati'de iki kez şampiyon olan Alvaro Bautista'nın yerini alabileceği WSBK'ya geçmeye açık olduğunu, ancak kapı kesin olarak kapanana kadar MotoGP'den vazgeçmek istemediğini söyledi.

WSBK'da yarışmakla ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda şunları söyledi: "Elbette, orası harika."

"Günün sonunda, yarışmayı seviyorum ve bir hafta sonunda üç yarış oldukça havalı. Asla asla dememeliyiz."

"Kesinlikle MotoGP'ye katacak daha çok şeyim olduğunu hissediyorum ama bekleyip göreceğiz. Tüm kapılar kapanana kadar umudumu koruyorum ama dürüst olmak gerekirse durum pek iyi görünmüyor. Bu yüzden sezonun ikinci yarısı için elimizden geleni yapacağız."

"İyi bir yaz tatili oldu ama aynı zamanda zordu. Dikkate alınması gereken pek çok şey var."

"Şu anda tek yapabileceğimiz iyi sonuçlar almaya çalışmak ve umarım bir noktada telefonum çalar."