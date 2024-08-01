Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP

Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"

KTM sürücüsü Jack Miller, 'telefonunun herhangi bir teklif için çalmadığını' ve gelecek yıl MotoGP'de kalmak için seçeneklerinin tükenmekte olduğunu itiraf etti.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

2015'ten bu yana MotoGP'de yer alan Miller, KTM'in yerine çaylak Pedro Acosta'yı getirmesinin ardından 2025 sezonu için koltuk arıyordu.

Ancak, gelecek yılın gridinde sınırlı sayıda yer kalması Avustralyalı sürücünün 2025 için bir koltuk bulmasını giderek zorlaştırıyor.

Motorsport.com/Autosport'a göre bu hafta Avustralyalı sürücü, Dünya Superbike Şampiyonası'na katılmak için aralarında Ducati'nin de bulunduğu iki fabrika ile temasa geçti.

Ancak 29 yaşındaki sürücü, şu anda ne MotoGP ne de WSBK'da yarışmak için herhangi bir teklif almadığını belirtti.

"Bunların hepsi söylenti çünkü açıkçası şu anda elimde hiçbir şey yok. Tek bir sözleşme bile yok."

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller'ın özellikle Ducati ve KTM'de motosiklet geliştirme konusundaki bilgisi, MotoGP'nin yeni imtiyaz sistemi kapsamında kendilerine sunulan avantajlara rağmen Avrupalı rakiplerini yakalamakta zorlanan Japon üreticiler Honda ve Yamaha için bir kazanç olabilir.

Miller, MotoGP'de böyle bir rol üstlenmeye hevesli olduğunu ifade etti, ancak şu anda bir teklif almadığını yineledi.

"Şunu dürüstçe söyleyebilirim ki, herhangi bir teklif için telefonum çalmıyor. Yapabileceğim her açıdan bir koltuk bulmaya çalışıyorum."

"Pistte yapabileceklerimi yapmaya çalışıyorum çünkü günün sonunda en çok konuşulan şey bu."

Sürücülerin MotoGP kariyerlerinin sona ermesinin ardından WSBK'ya geçmeleri giderek yaygınlaşan bir durum.

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Ducati'de iki kez şampiyon olan Alvaro Bautista'nın yerini alabileceği WSBK'ya geçmeye açık olduğunu, ancak kapı kesin olarak kapanana kadar MotoGP'den vazgeçmek istemediğini söyledi.

WSBK'da yarışmakla ilgilenip ilgilenmediği sorulduğunda şunları söyledi: "Elbette, orası harika."

"Günün sonunda, yarışmayı seviyorum ve bir hafta sonunda üç yarış oldukça havalı. Asla asla dememeliyiz."

"Kesinlikle MotoGP'ye katacak daha çok şeyim olduğunu hissediyorum ama bekleyip göreceğiz. Tüm kapılar kapanana kadar umudumu koruyorum ama dürüst olmak gerekirse durum pek iyi görünmüyor. Bu yüzden sezonun ikinci yarısı için elimizden geleni yapacağız."

"İyi bir yaz tatili oldu ama aynı zamanda zordu. Dikkate alınması gereken pek çok şey var."

"Şu anda tek yapabileceğimiz iyi sonuçlar almaya çalışmak ve umarım bir noktada telefonum çalar."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

Formula 1
Belçika GP
Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"
Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

Formula 1
Belçika GP
Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"
Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"

Formula 1
Alonso: "Aston Martin beni biraz hayal kırıklığına uğrattı"
Jack Miller
Daha fazlası
Jack Miller
Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti

Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti

MotoGP
Ducati, Miller'a WSBK fabrika koltuğu teklif etti
Ducati, Bautista'nın WSBK koltuğu için Jack Miller'a teklif yaptı!

Ducati, Bautista'nın WSBK koltuğu için Jack Miller'a teklif yaptı!

MotoGP
Ducati, Bautista'nın WSBK koltuğu için Jack Miller'a teklif yaptı!
Miller, "kafa karıştırıcı" KTM yarış temposuna yanıt arıyor

Miller, "kafa karıştırıcı" KTM yarış temposuna yanıt arıyor

MotoGP
Fransa GP
Miller, "kafa karıştırıcı" KTM yarış temposuna yanıt arıyor
Red Bull KTM Factory Racing
Daha fazlası
Red Bull KTM Factory Racing
Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor

Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor

MotoGP
Bastianini, 2025'te KTM'e geçmeye hazırlanıyor
Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi

Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi

MotoGP
İtalya GP
Acosta, 2025 için fabrika KTM MotoGP koltuğunu garantiledi
Miller: "Şanssızlığımızı ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz"

Miller: "Şanssızlığımızı ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz"

MotoGP
İspanya GP
Miller: "Şanssızlığımızı ortadan kaldırmak için uğraşıyoruz"

Son Haberler

Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"

F1 Formula 1
Belçika GP
Palmer: "Belçika GP, Hamilton'ın formunun zirvesine geri döndüğünün kanıtı"
Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"

Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"

MGP MotoGP
Miller: "2025 için hiçbir takımdan teklif almadım"
Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak

Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak

MGP MotoGP
Britanya GP
Alex Rins, 2 sene daha Yamaha'da yarışacak
Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

F1 Formula 1
Belçika GP
Red Bull: "Verstappen'in 'mükemmeliyetçiliği' bizi en iyi olmaya itiyor"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye Türkİye