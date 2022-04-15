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Miller, 2023'te MotoGP'de kalmak için Pramac'a geçmeyi "umursamazmış"

Jack Miller, 2023'te MotoGP'de kalmak, fabrika Ducati takımından Pramac'a geçmesi anlamına gelse de bunu "umursamayacağını" söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Miller, 2023'te MotoGP'de kalmak için Pramac'a geçmeyi "umursamazmış"
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Avustralyalı, 2018 sezonunda Pramac'a katıldığından bu yana Ducati'nin kalıcı sürücülerinden biriydi ve fabrika sözleşmesi altında yarıştı.

Üç kez MotoGP yarış kazananı, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Amerika Grand Prix'sinde Autosport'a, Ducati'nin 2022'den sonrası için "kendisini bilgilendirmediğini" söyledi.

Anlaşılana göre, Pramac sürücüsü Jorge Martin ve Gresini sürücüsü Enea Bastianini, 2023'te Miller'ın yerine gelebilecek seçenekler.

Miller, Ducati ile kalmak için 2023'te Pramac'a geri dönmeyi kabul edip etmeyeceği sorusuna şöyle yanıt verdi: "Umursamam."

"Gördüğünüz gibi motosikletlerin hepsi iyi; harikalar."

"Aynı ekipman olduklarını da biliyorum."

"MotoGP'de kalarak hayalimi yaşadığım sürece beni rahatsız etmiyor. Benim için önemli olan bu."

"Tüm taraftarlarla birlikte podyum için mücadele etme fırsatım olması, hayalimi yaşamak. Asıl hedefim bu."

Jack Miller, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Miller, Amerika GP'de yarışın yarısından fazlasını lider götürdü ve daha sonra üçüncü sıraya düşerek sezonun ilk podyumu elde etti.

Miller, Autosport ile özel röportajında, fabrika Ducati koltuğu için sadece elinden gelenin en iyisini yapabileceğini ama "politik" etkenlerin de rol oynadığını söyledi.

Autosport tarafından, COTA yarışında üçüncülüğü almanın, Ducati'deki geleceğini değiştirecek bir sonuç olup olmadığı sorulan Miller, "Bilmiyorum."

"Sadece motosikletimi sürmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak için buradayım."

"Hepsi bu. Ducati ile olursam durum bu olur. Kalmaktan fazlasıyla mutlu olurum."

"Birlikte olduğum grubu seviyorum. Söylediğim gibi, bu yıla ve elimden gelenin en iyisini yapmaya odaklandım." dedi.

Miller'ın Ducati'deki takım arkadaşı Francesco Bagnaia ise şimdiden iki yıllık bir sözleşme imzalamış durumda.

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