Miller: "2023 sezonu çok heyecanlı, tam anlamıyla bıçak sırtında ilerliyor"
KTM sürücüsü Jack Miller'a göre birçok farklı galibin görüldüğü 2023 sezonu oldukça heyecanlı geçiyor.
Sprint formatı nedeniyle oldukça sıkı başlayan MotoGP sezonunda iki şampiyonluk favorisi var: son şampiyon Ducati ve KTM.
An itibariyle beş sprint ve beş ana yarış düzenlendi, karşımızda üç farklı sprint ve üç farklı yarış galibi bulunmakta, şampiyonanın zirvesindeki Francesco Bagnaia ve Marco Bezzecchi arasındaki puan farkı ise yalnızca bir!
Yoğun geçen Fransa GP'sinin ardından sezonu yorumlayan Miller, "Beş yarışı geride bıraktık, h******r, neredeyse her şeyi gördük."
"Şampiyona büyük ihtimalle bu hızda devam edecek, sanki geçen yılın steroid basılmış halini yaşıyoruz!"
"Çok fazla hızlı motosiklet var, herkes çok rekabetçi, bir hafta motosikleti kontrol edemeyen bir ismin sonraki hafta galibiyete kanatlandığını görüyoruz."
"Dolayısıyla dürüstçe bir ölçüm yapmak ve neden sadece bir gerçekçi şampiyonluk adayımızın -son şampiyon Bagnaia olduğunu anlamak zor." dedi.
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Photo by: Marc Fleury
Oldukça kaotik başlayan sezon, sürücülerin epey agresif davranmasına, dolayısıyla sürpriz sonuçların yanı sıra ciddi sakatlıklara sahne oldu.
Pol Espargaro ve Enea Bastianini sezon başından beri hiç yarışamadılar, Miguel Oliveira ilk yarışta ve dördüncü yarışta iki ayrı sakatlık geçirdi, Marc Marquez de ilk yarışta sakatlanmasının ardından dört yarış kaçırdı.
Bu durumun teknik sebebi motosikletlerin geçiş yapmaya elverişsiz olması şeklinde yorumlanıyor, ancak Miller'a göre asıl sebep herkesin yüksek baskı altında olması.
Miller, "Şampiyona tam anlamıyla bıçak sırtında ilerliyor. Herkes çok iyi, tüm motosikletler çok rekabetçi.
"Eğer bir sürücü kendini en azından %98'inde hissetmiyorsa, o gün berbat bir gündür."
"Sezon mükemmel ilerliyor, yarışlar harika. Tamam, kabul, çok daha fazla temas görüyoruz, ama hepsi bunun bir parçası. Herkesin üzerinde büyük bir baskı var, kazanılacak ve kaybedilecek çok şey var. Bunun bir parçası olmak güzel." dedi.
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