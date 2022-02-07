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MotoGP / Sepang Şubat Testi Haberler

Miller, 2022 Ducati motosikletine "giderek daha fazla güveniyor"

Jack Miller, Sepang testinden sonra 2022 Ducati motosikletine "git gide daha fazla güvendiğini" ve motosiklete "zamanla alıştığını" söyledi.

Miller, 2022 Ducati motosikletine "giderek daha fazla güveniyor"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
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2021 sezonunda Yamaha'nın altı galibiyetine karşın yedi yarış zaferi elde ederek griddeki en iyi motosiklet olmayı başaran Ducati, yeni sezonda şampiyonluk hedefliyor.

Şampiyona ikincisi Franceso Bagnaia, Jerez'deki testte 2021 Ducati'sini "mükemmel" olarak adlandırmış ve 2022 prototipine övgü yağdırmıştı.

Sepang'da Pazar günü yaşadığı bir sorun nedeniyle, yağmur başlamadan önce başka bir zaman turu atamayan ve 14. olan Miller, Malezya'ya getirilecek olan geliştirilmiş 2022 motosikletinde "büyük bir potansiyel olduğunu" düşünüyor.

Miller, "Bugün, dün yaşadığımız sorunların çoğunu çözebildik."

"Zaman turu denemesini sadece bu sabah yapabildim ve motosiklette sorun oldu. Yani tek bir seferde, tek bir lastikle zorladık ve 1:58.654 yaptık, bundan memnunum."

"Hızımız oradaydı ve söylediğim gibi sadece motorun karakteri, elektronik parçaların ve diğer şeylerin üzerinde çalıştık ancak bunların arasında yeni parçaları ve bunun gibi şeyleri de denedik."

"Yani yoğun bir test oldu. Öğleden sonra yağmur olması kötü oldu çünkü pistte daha fazla zamana ihtiyacımız vardı."

"Bence gerçekten iyi veriler aldık. Denediğimiz her şey ve bütün fikirlerimiz işe yaradı ve gittikçe daha iyi oldular."

"Bu nedenle motosiklete git gide güveniyorum ve zamanla alışıyorum."

Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jack Miller, Ducati Team, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Dorna

"Bence testte en iyi motosiklete sahip olmak zorunda değiliz. Katar'da en iyi motosiklete sahip olmamız gerekiyor ve bence bunu yapabiliriz." dedi.

Bagnaia, tüm zamanlara bakılınca en hızlı altıncı sürücüydü ve GP22'deki hızının yarış sırasında kendisini rekabetçi yapmak için yeterince olduğunu söyledi.

"Kesinlikle yeni bir şeyle başladığınızda çalışmanız gerekiyor."

"Pazar günü ön tarafta harika bir iş çıkardık, bundan çok memnunum."

"Hızım güçlüydü ve eğer bir yarış olsaydı, mücadele etmek için çok rekabetçi olurduk."

"Yani bundan memnunum. Seviye hâlâ istediğim gibi değil çünkü daha rekabetçi olmak istiyorum."

"Ancak testin henüz ikinci gününde, geçtiğimiz yılın motosikletine kıyasla fark bulmaya çok yakınız."

"Farklı şeylere odaklanmamız gerekiyor ama mutluyuz."

Bagnaia, Sepang'daki asıl odağının, elektroniği Ducati'nin yeni motoruyla denkleştirmek olduğunu ve teste, 2021 motosikletiyle olduğuna çok yakın bir yerde başladığını söyledi.

"Elektronik parçalar hakkında konuşuyoruz çünkü motor ve motosiklet yeni. Elektronik de geçtiğimiz yılın motosikletine uygun."

"Geçtiğimiz yıl her şeyi birbirine uydurmakta inanılmaz bir iş çıkardık ve bunu yeniden yapmamız gerekiyor."

"Geçen yıl başladığımız yere yakınız, bu nedenle çalışıyoruz. Bu sabah ve dün öğleden sonra çok iyi adımlar attık."

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