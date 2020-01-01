Miller: “2019, kariyerimin en komple sezonuydu”

Miller, 2014 Moto3 sezonunda Ajo KTM takımıyla altı galibiyet almış ancak sadece üç galibiyetli Alex Marquez’in iki puan gerisinde kalarak ikinci olmuştu. Ancak Avustralyalı sürücü, 2015’te direkt olarak LCR Honda ile MotoGP’ye katılmıştı.

Bu sene Pramac Ducati’yle ikinci senesini geride bırakan Miller, ilk kez bir fabrika motosikletiyle mücadele etti ve beş kez üçüncü olmayı başardı.

MotoGP’de ilk kez sürücüler klasmanını ilk 10’da tamamlayan Miller, 165 puanla sekizinci sırada yer aldı ve fabrika Ducati sürücüsü Danilo Petrucci’nin sadece 11 puan arkasında sezonu tamamladı.

2016’da yağmurlu Assen yarışını kazanmasına rağmen Miller, 2019’un kendisinin en iyi sezonu olduğunu söyledi.

“Kesinlikle en iyisiydi. 2014’ten bile iyiydi. Çok daha az hata yaptım, daha sakin sürdüm ve bu da sonuçlara yansıdı.”

“Elbette bunun üzerinde çalışıyorum, ancak takımla da çalışıyorum. Takım ile aramızda büyük bir anlayış var.”

“Gelecek yıl için sabırsızlanıyorum. İlk kez bir takımda iki sene art arda yarıştım, yani ‘evde olmak’ güzel olacak.”

Miller, 2020’de de fabrika Ducati sürücüleriyle aynı motosikleti paylaşacak ve prototip 2020 şasisini ve motorunu Valencia’da test etti.

Avustralyalı sürücü Jerez testlerinde yeni parçalara sahip değildi, ancak yine yeni motosikletin Ducati’nin asıl sorunu olan dönüşlere yardımcı olacağını düşünüyor.

2020 motosikletinde beğenmediği bir şey olup olmadığı sorulduğunda Miller, “Hayır, hayır. Yeni bir motosiklet denediğinizde her zaman garip gelir, özellikle de bir yarış sonrasında test yaptığınızda.”

“Her şey biraz garip hissettirdi, ancak olumlu şeylere bakmaya çalışıyoruz. Olumlu şeyleri bulduğumuzu ve nerede olmamız gerektiğini anladığımızı düşünüyorum.”

“Yeni motosikletin Jerez gibi hızlı, akıcı virajlara sahip olan yerlerde yardımcı olacağını düşünüyorum. Ancak bunlar şu anda sadece birer iddia, çünkü motosikleti daha orada kullanmadım.”

“Valencia’da gelişim vardı, ayarlarla daha fazla oynamamız gerekti ancak zamanımız kısıtlıydı.”

“Dovi ve diğer çocuklar ikna olmuş gözüktüler. Bekleyip görmeliyiz.” dedi.