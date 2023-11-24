Michelin'den Martin'e cevap geldi: "Lastiklerde üretim hatası yok"

Pramac Ducati sürücüsü geçen haftaki Katar GP'sinin başından itibaren arka yol tutuş problemiyle boğuştu ve yarışı 10. sırada tamamlayarak bu yılki en kötü sonucunu aldı.

Şampiyonadaki rakibi Francesco Bagnaia'nın yarışı ikinci bitirmesiyle bitime bir yarış kala Bagnaia ve Martin arasında artık 21 puan var.

Martin yarışın ardından Michelin'in suçlayarak "şampiyonluğunun çalındığını" söylemişti.

Perşembe günü konuşan Martin, neyin yanlış gittiğine dair Michelin'den henüz bir cevap gelmediğini söylemişti.

Ancak Cuma günü konuşan Michelin motor sporları patronu Piero Taramasso, lastik üzerinde yapılan ilk analizlerde üretim hatası bulunmadığını açıkladı.

Taramasso şöyle konuştu: "Katar yarışından sonra herkes Jorge'nin açıklamasını gördü fakat biz onu gayet iyi anlıyoruz."

"Şampiyonluk için savaşıyordu, çok fazla adrenalin vardı. Biz de her zamanki gibi bu konuyu çok ciddiye aldık."

"Hemen ilk iş olarak Fransa'yı aradık ve üretim sürecini, lastiği üretirken tüm parametrelerin uygun olup olmadığını kontrol ettik."

"Bize verilen yanıt 'evet' oldu. Yani üretim sürecindeki her şey doğruydu. Jorge Martin'in lastiğinde herhangi bir kalite sorunu yoktu."

Photo by: MotoGP Jorge Martin, Pramac Racing

"İlk şey bu. İkinci adım ise, Pramac ve Ducati sayesinde pistteki verileri analiz ettik. Üç günde çok fazla veri geldi, her şeyi analiz edecek zamanımız yoktu."

"Elimizden gelenin en iyisini yaptık, kendi içimizde bazı analizler yaptık ve dün gece bunu hem Ducati hem de Pramac ile paylaştık. Onlar da kendi analizlerini yaptılar. Her iki tarafın da vardığı sonuç, Jorge'nin Katar performansının beklendiği gibi olmadığı yönünde."

"Farklı şeyler gördük ama şu anda net bir cevap veremiyoruz. Hâlâ farklı hipotezlerimiz var."

"Biraz çalışma ve analiz yapacağız. Daha fazla şey görürsek size, takıma geri döneceğiz. Jorge'nin verilerine odaklanıyorduk, şimdi de Pecco'nun verilerine bakmak istiyoruz."

"Elimizde farklı şeyler var. Üzerinde çalıştığımız şeylerden biri sert arka hamur çünkü bu hamurun aralığı çok dar ve bu hamuru nasıl kullandığınıza bağlı olarak daha iyi veya daha kötü performans elde edebilirsiniz. Bu yüzden buna bakıyoruz."

Taramasso, Michelin'in Martin'in startından itibaren Pramac ve Ducati'den veri almadığını, ancak piste çıkış turu sırasında lastiklerinin doğru sıcaklık ve basınçta olduğunu belirtti.

Ayrıca Michelin'in Losail'deki yeni asfalt nedeniyle Katar hafta sonundan çok sayıda çelişkili veri aldığını ve bunun da Martin'e ne olduğunu tam olarak anlamaları için zamana ihtiyaç duymalarına yol açtığını belirtti.

Michelin'in elindeki veriler Martin'in "ön ve arka basınçlarının diğer tüm sürücülere kıyasla daha yüksek olduğunu" ortaya koyuyor ki bu da İspanyol sürücünün kötü başlangıcından sonra arayı kapatmak için çok zorlamasıyla açıklanabilir.