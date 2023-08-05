Michelin, tartışmalı MotoGP lastik kuralının uygulanmasına açıklık getirdi

Bu hafta sonu yapılacak olan 2023 sezonunun dokuzuncu yarışından itibaren, sürücüler sprint yarışı ve grand prix'de ön ve arka bileşenler için minimum lastik basınçlarına uymak zorunda olacaklar.

Ön minimum basınç 1.9 bar, arka minimum basınç ise 1.7 bar olacak.

Bu kural yılın başından beri yürürlükteydi ancak resmi olarak sadece bu hafta sonu yapılacak Britanya GP'sinden itibaren uygulanacak.

Sürücüler, Perşembe günü bu konudaki endişelerini dile getirdiler.

Michelin motor sporları patronu Piero Taramasso, kuralın nasıl izleneceğini ve her yarıştan sonra sürücülerin basınçlarının kontrol edilmesi için rastgele seçileceğini açıkladı.

Taramasso, "Yani, bu sadece resmi mevzuat."

"Şimdiye kadar herkes aynı minimum basınç değerine göre çalışıyordu ancak Yarış Direktörlüğü tarafından takip edilmiyordu."

"Artık her şey Yarış Direktörlüğü tarafından izleniyor. Sprintten sonra ve Pazar günkü yarıştan sonra, minimum lastik basıncına uyup uymadıklarını kontrol etmek için bazı motosikletlerde rastgele kontroller yapılacak."

"Bu da yarışın yarısını minimum basınçta koşmaları gerektiği anlamına geliyor. Sprint için bu oran sadece %30. Daha sonra yarışın geri kalanında daha düşük basınçla yarışabilirler."

Piero Taramasso, Michelin Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Taramasso, kontroller için hangi sürücülerin seçileceğine teknik direktörün karar vereceğini ve lastiklerin izlenmesi için otomatik bir sistemin bu sezonun ilerleyen zamanlarında uygulanacağını da sözlerine ekledi.

"Otomatik sistem tam olarak faaliyete geçtiğinde, tüm grid basınç açısından otomatik olarak kontrol edilecek. Bu da belki iki ya da üç yarış içinde gerçekleşecek."

Bu düzenleme görünüşte bir güvenlik önlemi olarak, takımların önerilen minimum basınçların altına inmesini ve lastiğe zarar vermesini engellemek için getirilmiştir.

Ancak, bazı sürücüler ön minimum limitin çok yüksek olduğunu, çünkü lastiğin 2.0 bar basınca ulaştığında yol tutuşunu kaybetmeye başladığını ve bunun da grup halinde yarışırken meydana gelebileceğini belirttiler.

Aprilia'dan Aleix Espargaro Perşembe günü yaptığı açıklamada, bu durumun MotoGP yarışlarını sıkıcı hale getireceğini, çünkü sürücülerin grup halindeyken birbirlerinden geri kaldığını söyledi.