MotoGP Malezya GP

Michelin, Sepang'da lastik stratejilerine yeni bir seçenek ekliyor

Michelin, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Malezya MotoGP'si için yeni bir orta sertlikte arka lastik seçeneği sunacak.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Eki 2026 18:00

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Michelin lastik

Fotoğraf: Michelin Sport

Michelin, MotoGP Malezya Grand Prix'sinde kullanılabilecek arka lastik seçeneklerine yeni bir orta sertlikte hamur ekledi.

Sepang Pisti'nde planlanan asfalt yenileme çalışmaları gerçekleştirilmemiş olsa da Fransız üretici, yeni lastiği bu hafta sonu sürücülerin kullanımına sunacak.

Geçen yıl Sepang'daki sprint yarışı ve ana yarışta tüm sürücüler arka lastikte yumuşak hamur seçeneğini tercih etmişti. 2025 sezonunda sunulan ancak fazla tercih edilmeyen orta hamur ise bu yıl sert hamur seçeneği olarak sınıflandırıldı. Yeni orta hamur, mevcut seçeneklerin arasına yerleştirildi.

Ön kuru zemin lastiklerinde yumuşak ve orta sertlikte hamur seçenekleri sunulmaya devam edecek. Pist sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkabildiği Sepang'da hafta sonu boyunca yağmur ihtimali de bulunuyor.

Fotoğraf: Shameem Fahath / Motorsport Network

Michelin Motorsport İki Tekerlekli Yarışlar Müdürü Piero Taramasso, hafta sonu öncesinde yaptığı açıklamada pistin lastikler üzerindeki etkisine ve yeni lastik seçeneğinin arkasındaki gerekçeye değindi.

Taramasso, "Sepang, yarışın yanı sıra düzenli olarak testler için de geldiğimiz bir pist olduğu için çok iyi tanıdığımız bir yer. Hızlı bir pist ancak her şeyden önce lastikler üzerinde oldukça yüksek yük oluşturan bir karaktere sahip."

"Bu yılki yarış için lastik tahsisatımızı başlangıçta pistte planlanan asfalt yenileme çalışmalarını dikkate alarak hazırlamıştık. Ancak bu çalışmalar gerçekleştirilmedi ve sonuç olarak 2025'te kullanılan asfaltla yarışacağız."

"Buna rağmen, başlangıçta bu asfalt yüzey için tasarlanmamış olan yeni orta sertlikte arka lastik seçeneğini de sunmaya karar verdik. Böylece iş ortaklarımıza ilave bir seçenek sağlamış olacağız."

"Ayrıca farklı özelliklere sahip üç arka lastik seçeneğimiz olacak. Bu da sürücülerin ve takımların pist koşullarına ve yarış stratejilerine göre tercihlerini daha hassas biçimde belirlemelerine imkan tanıyacak."

"Lastikler üzerinde bu kadar yüksek yük oluşturan bir pistte, bu ilave esneklik gerçek bir avantaj sağlayabilir." şeklinde konuştu.

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- Motorsport.com Ekibi

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