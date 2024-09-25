Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Emilia-Romagna GP

Michelin, Bagnaia'nın Misano'daki 'garip' lastik sorununa yanıt verdi

Michelin, Emilia Romagna Grand Prix'sinin ardından yaptığı ilk analizde Francesco Bagnaia'nın arka lastiğinde herhangi bir sorun bulamadığını açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fabrika Ducati MotoGP sürücüsü Bagnaia, Misano'da Enea Bastianini ye ikinci sırayı kaptırdıktan sonra açıklanamayan bir hız düşüşü yaşadı.

İlginç olarak, İtalyan sürücü yarışın orta bölümünde hızını yeniden kazanmayı başardı ve 1:31 bariyerini aşarak 16. turda en hızlı turu attı.

Yarış sonrası yorumlarında Bagnaia, bu durumun sebebinin MotoGP'nin resmi lastik tedarikçisi olduğunu ve ilk 15 tur boyunca 'çalışmayan' bir arka lastikle karşılaştığını söyledi.

Michelin tam bir analiz yapmak için daha fazla veri beklerken, markanın ilk açıklaması Bagnaia'nın Misano'daki temposundan lastiklerin sorumlu olamayacağı yönünde.

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Michelin, eğer Bagnaia'nın arka lastiğinde bir kusur olsaydı, yarış boyunca yavaş kalacağını ve iyi bir tur zamanı elde edemeyeceğini savundu.

Michelin'in iki tekerlekli motor sporları müdürü Piero Taramasso Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bunun nereden kaynaklandığını, pistle mi, motosikletle mi yoksa lastiklerle mi ilgili olduğunu anlamamız gerekiyor."

"Ancak 12. turdan itibaren temposu geri geldi ve 16. turda 1:30.8s'lik en hızlı turu attı. Güçlü bir şekilde geliyordu ve Bastianini ve Martin'i yakalayabilecek gibi görünüyordu, sonra kaza yaptı."

"Analiz ediyoruz ama şu an için elimizde sadece yorumları ve tur zamanları var. Ducati de bize verileri verdiğinde, bu düşüşe neyin sebep olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Bu biraz zaman alacak ama bunun neden kaynaklandığını anlamak istiyoruz."

"Garip olan şey tur zamanlarının Pecco'nun yorumlarıyla uyuşmaması. Lastiğin başlangıçtan itibaren çalışmadığını ve sadece 12. turdan itibaren çalıştığını söylüyor. Aslında ilk dört turdaki turları iyiydi, bu yüzden düşüşün nereden geldiğini anlamamız gerekiyor."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Dall'Igna'ya göre, Ducati gelecek yıl 'daha zayıf' olacak

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Bottas'tan Audi'ye mesaj: "Artık F1'deki geleceğimin netleşmesini istiyorum"

Bottas'tan Audi'ye mesaj: "Artık F1'deki geleceğimin netleşmesini istiyorum"

Formula 1
Singapur GP
Bottas'tan Audi'ye mesaj: "Artık F1'deki geleceğimin netleşmesini istiyorum"
Piastri: "İyi bir iş çıkarsak da şampiyonada işler çok çabuk değişebilir"

Piastri: "İyi bir iş çıkarsak da şampiyonada işler çok çabuk değişebilir"

Formula 1
Singapur GP
Piastri: "İyi bir iş çıkarsak da şampiyonada işler çok çabuk değişebilir"
Wolff: "Ricciardo'nun en hızlı turu atması, Red Bull'un 'kirli bir oyunu' değildi"

Wolff: "Ricciardo'nun en hızlı turu atması, Red Bull'un 'kirli bir oyunu' değildi"

Formula 1
Singapur GP
Wolff: "Ricciardo'nun en hızlı turu atması, Red Bull'un 'kirli bir oyunu' değildi"
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Bagnaia: "Pazar günkü ikincilik, şampiyonada bize büyük avantaj sağladı"

Bagnaia: "Pazar günkü ikincilik, şampiyonada bize büyük avantaj sağladı"

MotoGP
San Marino GP
Bagnaia: "Pazar günkü ikincilik, şampiyonada bize büyük avantaj sağladı"
MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor

MotoGP
San Marino GP
MotoGP'de Bagnaia ve Marquez'in Aragon kazasının etkileri sürüyor
Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”

MotoGP
Aragon GP
Bagnaia, Alex Marquez'e öfkeli: “Beni düşürene kadar hızlanmayı bırakmadı”
Ducati Team
Daha fazlası
Ducati Team
Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"

Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"

MotoGP
Avusturya GP
Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"
Pol Espargaro, Ducati'nin 2025'ten itibaren MotoGP'deki avantajını kaybedeceğini düşünüyor

Pol Espargaro, Ducati'nin 2025'ten itibaren MotoGP'deki avantajını kaybedeceğini düşünüyor

MotoGP
Avusturya GP
Pol Espargaro, Ducati'nin 2025'ten itibaren MotoGP'deki avantajını kaybedeceğini düşünüyor
Bagnaia: “Ducati GP24, güncellenmemesine rağmen GP23'ün önüne geçti"

Bagnaia: “Ducati GP24, güncellenmemesine rağmen GP23'ün önüne geçti"

MotoGP
Avusturya GP
Bagnaia: “Ducati GP24, güncellenmemesine rağmen GP23'ün önüne geçti"

Son Haberler

Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor

Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor

F1 Formula 1
Amerika GP
Austin, Formula 1 yarışı öncesi yeniden asfaltlanıyor
Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu

Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu

F1 Formula 1
Singapur GP
Vasseur, Ferrari'nin Singapur'daki yarış stratejisi kararını savundu
Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"

Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"

MGP MotoGP
Endonezya GP
Mir: "Honda'nın Misano’da aldığı puanlar gerçek performansını yansıtıyor"
Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

F1 Formula 1
Singapur GP
Michael Schumacher ailesine şantaj davasında üç şüpheli suçlandı

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye