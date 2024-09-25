Michelin, Bagnaia'nın Misano'daki 'garip' lastik sorununa yanıt verdi
Michelin, Emilia Romagna Grand Prix'sinin ardından yaptığı ilk analizde Francesco Bagnaia'nın arka lastiğinde herhangi bir sorun bulamadığını açıkladı.
Fabrika Ducati MotoGP sürücüsü Bagnaia, Misano'da Enea Bastianini ye ikinci sırayı kaptırdıktan sonra açıklanamayan bir hız düşüşü yaşadı.
İlginç olarak, İtalyan sürücü yarışın orta bölümünde hızını yeniden kazanmayı başardı ve 1:31 bariyerini aşarak 16. turda en hızlı turu attı.
Yarış sonrası yorumlarında Bagnaia, bu durumun sebebinin MotoGP'nin resmi lastik tedarikçisi olduğunu ve ilk 15 tur boyunca 'çalışmayan' bir arka lastikle karşılaştığını söyledi.
Michelin tam bir analiz yapmak için daha fazla veri beklerken, markanın ilk açıklaması Bagnaia'nın Misano'daki temposundan lastiklerin sorumlu olamayacağı yönünde.
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Michelin, eğer Bagnaia'nın arka lastiğinde bir kusur olsaydı, yarış boyunca yavaş kalacağını ve iyi bir tur zamanı elde edemeyeceğini savundu.
Michelin'in iki tekerlekli motor sporları müdürü Piero Taramasso Motorsport.com'a verdiği demeçte, "Bunun nereden kaynaklandığını, pistle mi, motosikletle mi yoksa lastiklerle mi ilgili olduğunu anlamamız gerekiyor."
"Ancak 12. turdan itibaren temposu geri geldi ve 16. turda 1:30.8s'lik en hızlı turu attı. Güçlü bir şekilde geliyordu ve Bastianini ve Martin'i yakalayabilecek gibi görünüyordu, sonra kaza yaptı."
"Analiz ediyoruz ama şu an için elimizde sadece yorumları ve tur zamanları var. Ducati de bize verileri verdiğinde, bu düşüşe neyin sebep olduğunu birlikte anlamaya çalışacağız. Bu biraz zaman alacak ama bunun neden kaynaklandığını anlamak istiyoruz."
"Garip olan şey tur zamanlarının Pecco'nun yorumlarıyla uyuşmaması. Lastiğin başlangıçtan itibaren çalışmadığını ve sadece 12. turdan itibaren çalıştığını söylüyor. Aslında ilk dört turdaki turları iyiydi, bu yüzden düşüşün nereden geldiğini anlamamız gerekiyor."
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