Michelin, 2026 yılına kadar MotoGP'ye lastik sağlayacak

2016'da MotoGP'nin tek lastik tedarikçisi olan Fransız üretici, 2018'den bu yana sağladığı lastiklerle, tarihin en yakın 15 finişinden 10'unun gerçekleşmesinde büyük pay sahibi oldu ve rekabetin artmasını sağladı.

Michelin'in sözleşmesi 2023 sonunda bitecekti fakat 2024, 2025 ve 2026 yıllarını kapsayan yeni anlaşmayla beraber MotoGP'nin tek resmi lastik tedarikçisi olmayı sürdürecek.

Dorna Sports CEO'su Carmelo Ezpeleta, yakın dönemde elde edilen başarıların ve yakın yarışların, Michelin ve MotoGP arasındaki ortaklığın devamını zorunlu kıldığını düşünüyor, bu yüzden de yapılan anlaşmadan dolayı mutlu görünüyor.

Ezpeleta, “Michelin ile ortaklığımızı en az 2026 yılına kadar sürdürmekten mutluluk duyuyoruz."

"Michelin, 2016 yılında MotoGP'nin resmi lastik tedarikçisi haline geldiğinden beri MotoGP için hayati bir partner oldu ve motosiklet Grand Prix yarışları tarihindeki en büyük rekabet dönemlerinden birini yaratmamıza yardım etti."

"On yıllık bir işbirliğine sahip olacağımız için çok mutluyum ve umarım bu inanılmaz temeli, birlikte atmaya devam edebiliriz. Bu anlaşma, şampiyonada herkes için harika bir haber.” dedi.

MotoGP, son olarak 2015 yılında Bridgestone lastikleri kullanmış ve ardından bu pozisyon için Michelin ile anlaşılmıştı.

Ducati Team MotoGP tyres detail Photo by: Dorna