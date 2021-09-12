Martin’in verileri, Bagnaia’nın Aragon'da pole pozisyonu almasına yardımcı olmuş

Ducati sürücüsü, Cumartesi günü Aragon pistindeki altı yıllık tur rekorunu kırarak bu yılki ikinci pole pozisyonunu aldı. Bagnaia, takım arkadaşı Jack Miller’ı yaklaşık 0.3 saniye ile geçerken Ducati de 2018 Aragon'dan bu yana ilk kez ilk iki sırada yer aldı.

Bagnaia, böyle bir tur atmayı ‘beklemediğini’ belirtti ve başarısını, Pramac'ın çaylak sürücüsü Jorge Martin’in son virajdaki sürüşünden öğrendiklerine bağladı.

‘Mükemmel turu attığını fark ettin mi?’ sorusuna: “Fark ettiğimi düşünüyorum.”

“İlk sektörden beri harikaydı. En iyi tur zamanım 1:46.9 ‘a kıyasla 0.4 saniye daha iyiydi.”

“İlk sektörü iyi tamamladım ve ikinci sektör de harikaydı. Sektör dörtte ise motosiklet bize çok yardımcı oldu.”

“Ayrıca, son viraja girişim de mükemmeldi. Çünkü bu sabah, benden farklı bir çizgide ilerleyen Jorge Martin’in verilerini inceledim ve aynısını yapmaya çalıştım. Bu da beni çok geliştirdi.

“Çok mutluyum, bugün böyle bir tur atmayı beklemiyordum. Dördüncü antrenmandaki ritmim için de ayrıca mutluyum.” cevabını verdi.

Bagnaia, geçtiğimiz sezon, Aragon’da geçirdiği iki kötü yarışı 17’inci ve 18’inci tamamlamış, Teruel GP’de ise sonuncu olmuştu.

Tüm hafta sonu Silverstone ile aynı ayarları kullanan Bagnaia, ilk antrenman seansından itibaren motosikletin güçlü hissettirdiğini söyledi.

“Buraya geldiğime, bu pistte nasıl hızlı olabileceğime dair birçok sorum vardı çünkü şampiyonluk için yarıştığım 2018 yılı hariç, burada hep zorlandım."

“Fakat ilk seansta başladığımda her şey farklı gitti.”

“Geçen yıla göre hislerim daha gelişmişti ve Silverstone’dan beri motosiklete hiç dokunmadım. Yani motosikletim aynıydı.”

“Hafta sonu boyunca da hiç değişiklik yapmadım. Bu yüzden motosiklette harika hissediyordum ve sürüş stilimde de daha rekabetçi olmaya çalıştım.”

“Sadece düzgün bir yarış geçirmeyi umuyorum çünkü, Silverstone’da arka lastikte büyük bir problem yaşamıştık ve yeniden yaşayabiliriz.”

“Bu kez, her şeyin net ve aynı kalmasını umuyorum.” sözlerini kullandı.

Bagnaia bu hafta sonu, Mugello ile aynı formda ancak daha temkinli hissettiğini dile getirdi. Mugello’da da tüm hafta sonu güçlüydü ve kaza yapana kadar yarışı lider götürmüştü.

“Bu hafta sonu Mugello ile neredeyse aynı geçiyor çünkü harika hissediyorum. Orada, [Mugello’da] motosiklette harika hissediyordum.”

“Bu sezon Portimao’da olduğu gibi daha rekabetçiyim. Ancak her seferinde bir hata yaptım ya da büyük bir problem yaşadım.”

“Bu yüzden yarın kazanmaya hazır olduğumu ya da kazanacağımı söylemek zor. Fakat her şey ortada.”

Çeviri: Aybike Simay Erden