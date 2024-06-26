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MotoGP Hollanda GP

Martin'in menajeri, Ducati'nin sezonun geri kalanı için desteğini bekliyor

Jorge Martin'in Ducati'den ayrılmasının yaklaşmasına rağmen, Martin'in menajeri İtalyan markanın, Aprilia gidecek olan Pramac sürücüsüne 2024 yılında tam destek vermesini bekliyor.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin'in menajeri, Ducati'nin 2024 MotoGP şampiyonluk mücadelesinde Martin'i tümüyle destekleyerek 'artık temsil ettiği değerleri koruduğunu gösterme fırsatına sahip olduğunu' söyledi. 

Şampiyona lideri Martin, markanın kendisini 2025 yılında fabrika takımına alma yönündeki orijinal planına karşı çıkmasının ardından, bu sezon sonunda Ducati'den ayrılacak. 

Ducati'nin, Marc Marquez'i fabrika takımına alma kararı, Martin'in Aprilia ile çok yıllık bir anlaşma imzalamasına ve Marco Bezzecchi ile takım arkadaşı olmasına yol açtı. 

Martin,  sezonun bu hafta sonunda 8. yarışına girilen Hollanda'da, şampiyonada 18 puan önde bulunuyor. 

Pramac renklerinde fabrika motosikletiyle yarışan Martin'in, Ducati'den ayrılıp rakibi Aprilia'ya geçmesi, İspanyol sürücünün artık en yeni motosiklet güncellemelerini alamayabileceği korkusunu artırdı. 

Autosport'a konuşan Martin'in menajeri Albert Valera, ''Ducati, Jorge ile artık temsil ettiği değerleri koruduğunu gösterme fırsatına sahip.'' 

“Jorge, Ducati ile sözleşme imzaladığından bu yana, her zaman resmi motosikletle resmi bir sürücü  muamelesi gördü ve ona her zaman fabrika sürücülerine verilen güncellemelerinin aynısı verildi.''

“Ducati her zaman buna uydu. Şampiyonaya, sürücülerine ve tüm Ducatista'lara (taraftarlara) duydukları saygıdan dolayı, bunu yapmaya devam edeceklerine inanıyorum.'' cevabını verdi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Ducati, Jack Miller'ın 2023 sezonunda KTM'ye katılacağının açıklanmasının ardından, yeni öğeleri test etmeye izin vermeye devam etmişti. 

Ancak Martin'in 1 numaralı plakayı, Ducati'nin doğrudan rakibi Marc Marquez'nin lehine verilmesi göz önüne alındığında, buradaki durumlarda işler değişiyor. 

Martin'in Ducati'den ayrılarak Aprilia'ya gitmesine neden olan olaylar hakkında yorum yapan Valera, ''Barselona'da Ducati, üç parça altında; Jorge, Pramac ve Marquez olarak bize sunduğu bir senaryosu vardı.''

“Bizim ve Pramac'ın kontrolü dışındaki bir nedenden ötürü, bu fikir gerçekleşmedi ve o anda şüphelerin oluşmaya başladığını anladık.''

“Montmelo'da Martin'e sunulan plan, Mugello'da ters gitmeye başladı ve Martin başka bir yol seçmeye karar verdi.'' dedi.

Autosport,  Marquez'in İtalya GP öncesinde, 2025 yılı Pramac'ta fabrika motosikletini almayı reddetmesinin Ducati yönetimini, özellikle Claudio Domenicali'yi sarstığını biliyor.

Martin'e başlangıçta fabrika koltuğuna geçeceği söylenmişti. Ancak Ducati, Martin'i başka bir yol seçmesine zorladı. 

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