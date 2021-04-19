Martin'in ameliyatı ertelendi, Jerez'de dönüp dönmeyeceği belirsiz

Çaylak sürücü, cumartesi günü Algarve pistinde gerçekleştirilen üçüncü antrenman seansında 7. virajda korkutucu bir kaza yaptı ve hem kolundaki kırık, hem de vücudundaki travmalar nedeniyle hastaneye götürülmesi gerekiyordu.

Taramalar sonrası sağ elinde ve ayak bileğinde kırıklar bulununca, Portimao yarışına katılmasına izin verilmedi.

Pazar günü öğleden sonra Doktor Xavier Mir ve ekibi ile beraber Barselona'ya giden Mir'in pazartesi günü Quiron Kliniği'nde ameliyat olması bekleniyordu.

Ancak başına aldığı şiddetli darbe nedeniyle doktorlar, ameliyatı ertelediler ve şimdi ameliyatın çarşamba günü yapılması bekleniyor.

Jorge Martin, Pramac Racing crashed bike Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin'in temsilcisi Motorsport.com İspanya'ya verdiği demeçte, Pramac sürücüsünün Jerez'de yarışmasının çok düşük bir ihtimal olduğunu belirtti.

Temsilci, "Şu anda en önemli şey Jorge'nin iyileşmesi."

“Önce onu ameliyat etmeleri ve sonrasında ameliyat sonrası döneminin nasıl gittiğine bakılması gerekiyor, ancak acelemiz yok, Le Mans'a kadar beklemesi gerekiyorsa bekleyeceğiz."

“Jerez için operasyonu hızlandırmayacağız, öncelikle iyileşmesi gerekiyor."

“Şu anda İspanya'da yarışmanın çok zor olduğunu düşünüyorum, neredeyse ihtimal vermiyorum."

"Yine de bu tarz şeylerde asla %100 emin olamazsınız." dedi.

Martin'in bu sakatlığı, Doha GP'de elde ettiği ilk MotoGP pole pozisyonu ve podyumunun ardından gelmişti.

Portekiz sürücüsü Martin'in yanı sıra Takaaki Nakagami için de kötü geçmiş ve Japon sürücü ilk virajda büyük bir kaza yapmıştı. Kazanın ardından köprücük kemiğine hasar verdi ve buna rağmen yarışa katılıp 10. oldu.