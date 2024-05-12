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MotoGP Fransa GP

Martin'in 2024 MotoGP formu, sözleşme görüşmelerinde ona "biraz güç" veriyor

Pramac'tan Jorge Martin, Fransa Grand Prix sprintinde şampiyona liderliğini pekiştirdikten sonra, mevcut MotoGP formunun 2025 için sözleşme görüşmelerinde kendisine "biraz güç" vereceğini kabul etti.

Lewis Duncan German Garcia Casanovs
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Yeni bir Le Mans tur rekoru ile pole pozisyonunu kazanan Martin, bunu 2024 sezonunun üçüncü sprint galibiyetine dönüştürdü.

Francesco Bagnaia'nın motosiklet sorunları nedeniyle yarış dışı kalması ve fabrika Ducati takım arkadaşı Enea Bastianini'nin ancak dördüncü olabilmesiyle Martin şu anda şampiyonada 28 puan önde bulunuyor.

Martin'in 2025'teki geleceği belirsizliğini korurken, Ducati'nin kendisi, Marc Marquez ve Bastianini arasındaki kararını ay sonundaki İtalya GP'sine kadar vermesi bekleniyor.

Bu haftanın başlarında Ducati genel müdürü Gigi Dall'Igna motogp.com'a yaptığı açıklamada markanın "sadece 2024'ü değil, tüm geçmişini göz önünde bulundurması" gerektiğini söylemişti.

Martin, kendisini şu anda lider Ducati sürücüsü olarak görüp görmediği sorusuna şu yanıtı verdi: "Şey, bilmiyorum. Ben [şampiyonanın] lideriyim, bu yüzden sanırım şimdiye kadar en güçlü bendim."

"Sanırım sezon sonunda [şampiyonluk hakkında düşünmeye başlayacağım]."

"Elbette lider olmak önemli ama bence şampiyonluğu kazanma şansımız olduğunda ilginç olacak."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

"O ana kadar ona bakmanın bir anlamı yok. Bu güzel bir şey. Portimao'dan beri [liderim], yani bir aydan fazla bir süredir liderim."

"Bu en güçlü olduğumuz anlamına geliyor, bu aynı zamanda sözleşmeler için de biraz güç anlamına geliyor. Lider olduğum için mutluyum."

Pazar günkü grand prix'ye kendinden emin bir şekilde giren Martin, sprintte beklenenden daha kötü çıkan ön kenar tutuşunu iyileştirmek için Pramac'ın bir şeyler bulması gerektiğini kabul ediyor.  

"Şimdiye kadar mükemmel bir hafta sonu geçirdik."

"Çok mutluyum. Sprintte harika bir performans sergilediğimizi düşünüyorum. Pazar günü nerede olduğumuzu anlamak için yarın ilginç olacak, ancak Cumartesi günü de puan kazanıyorsunuz, bu yüzden hızlı olmak çok önemli."

"Kendime güveniyorum, yarınki yarış için bazı iyi bilgilere sahip olduğumuzu düşünüyorum çünkü ön tarafta bu sabahki kadar [iyi] hissetmedim."

"Kenar tutuşunu biraz kaybediyordum, bu sabahkinden çok daha azdı."

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