Martin’den Ducati itirafı: "Sözleşmeyi imzalamıştım, sonra seni istemiyoruz dediler"

Jorge Martin’in Ducati fabrika takımına yükselme mücadelesi, MotoGP’nin en dramatik hikayelerinden biri olarak kabul ediliyor. 2021’de Pramac ile seriye adım atan ve 2024’te bu takımla dünya şampiyonluğuna ulaşan Martin, 2025 için tam fabrika koltuğunu alacakken Marc Marquez’in hamlesiyle dışarıda kalmış ve Aprilia’ya geçiş yapmıştı.

Ancak İspanyol pilotun ortaya çıkardığı son gerçek, Ducati ile yaşanan güvensizliğin çok daha eskiye, 2022’ye kadar dayandığını gösteriyor.

Gypsy Tales podcast'inin yeni bölümünde konuşan Martin, Enea Bastianini'nin oturduğu fabrika koltuğu için aslında kendisinin resmi imzayı çoktan atmış olduğunu itiraf etti ve süreci şu sözlerle aktardı: "2022 yılında, 2023'te fabrika pilotu olmak için sözleşmeyi zaten imzalamıştım ve bir noktada bana, 'Takıma gelmiyorsun; seni istemiyoruz başka bir sürücü istiyoruz' dediler.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team Fotoğraf: Qian Jun / MB Media / Getty Images

“Sonra başka bir sözleşme imzaladık ve ben de durumu kabul ettim çünkü o zamanki Pramac takımında mutluydum. Bir fabrika motosikletim vardı, bu yüzden her şey göz önüne alındığında durum o kadar da kötü değildi."

"Ertesi yıl şampiyonluk mücadelesindeydim. Son yarışlarda zafere çok yakındım ve beni fabrika takımına geri istediler ama zaten başka bir sürücüyle sözleşmeleri vardı."

"Sözleşmeler büyük üreticiler için hiçbir şey ifade etmiyor; biz sürücülerle istedikleri oyunu oynuyorlar."

2023 sezonunun son yarışı olan Valencia hafta sonunda, Martin'in dünya şampiyonluğunu kazanması halinde 2024 için Ducati fabrika takımına yükselmesini sağlayacak bir şartı olduğu ortaya çıkmıştı.

Jorge Martin, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Ancak Pecco Bagnaia ikinci dünya şampiyonluğuna ulaşınca Ducati, Bastianini'yi takımda tutmaya karar verdi.

Martin’in Aprilia’daki dönemiyse 2025’te çıkmaza girdi; çok sayıda sakatlığın ve form düşüşünün ardından, Martin'in sözleşmeden çıkış maddesini kullanmaya çalışmasıyla iki taraf arasında bir anlaşmazlık baş gösterdi.

İspanyol pilot sonunda Aprilia sözleşmesinin ikinci yılına bağlı kalmayı kabul etti. Yaşanan tüm bu çalkantıların ardından Jorge Martin, önümüzdeki sezondan itibaren Yamaha fabrika takımına katılmaya hazırlanıyor.