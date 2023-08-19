Martin: "Yaşanan temasların hiçbiri benim hatam değildi"

Martin, açılış turunda kendisini içeriden geçmeye çalışan Yamaha sürücüsü Fabio Quartararo ile temas ettiğinde ilk virajda kaosa neden oldu.

Quartararo, kötü bir startın ardından ikincilikten düşen Aprilia sürücüsü Maverick Vinales ile temas etmek zorunda kaldı ve ardından kendisi, Yamaha sürücüsü ve Ducati sürücüsü Enea Bastianini pist dışına çıkarken Miguel Oliveira, Marco Bezzecchi ve Johann Zarco da yere düştü.

Olay hâlâ inceleme altında ve hakemler tarafından herhangi bir karara varılmadı; Martin sprinti üçüncü sırada bitirdi.

Yarış sonrası basın toplantısına komiserler toplantısı nedeniyle geç kalan Martin, ilk virajda neler olduğunu açıklarken şunları söyledi: "Olayı yaklaşık 50 kez izledim ve kesinlikle onlar için de benim için de karmaşık bir durum."

"Düz bir çizgi tutturmuştum ve hiç es vermedim. Virajı içeriden oldukça rahat bir şekilde alacağımı hissettim ama sonra dışarıdaki diğer bazı sürücüler biraz üzerime kapandı."

"Sonra Fabio bana yaklaştı ve kontrolü biraz kaybetti. Sanırım her şey bir arada oldu ama yine de benim hatam olmadığını düşünüyorum."

"İç tarafta iyi bir çizgideydim, bu yüzden kesinlikle kötü şanstı. Umarım sürücüler iyidir ama bence bu benim hatam değil."

"Komiserler hâlâ kararlarının ne olacağını bilmiyorlar. Sanırım pek çok takım start konusunda çok şikayetçiydi."

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Belki cezalandırılması gereken bazı sürücüler vardır ama benim durumum böyle değil. Bana ceza vermek istiyorlarsa, üçüncülüğü korumak için çok zorladım."

"Şimdi bir ceza gelirse, ki bence gelmemeli, o fark bende var. Bence bir sürücüye ceza vermek için 15 turları varsa, bunu o 15 tur içinde yapmalılar, sonuna kadar beklememeliler."

Martin ayrıca üçüncülük mücadelesi verirken VR46'dan Luca Marini ile temas etmiş, Marini yedinci turda Pramac sürücüsünün 2. virajda kendisini geçmesi üzerine kaza yapmıştı.

Bu da yarışta incelendi ve herhangi bir ceza verilmedi; Martin temiz bir sürücü olduğunda ısrar ettiği için bunun doğru olduğunu düşünüyor.

Martin'e Marini'nin teması nedeniyle ceza alacağını düşünüp düşünmediği soruldu.

Martin, "Görüntüleri izlemeden önce bunu düşündüğümden eminim."

"Ben zaten öndeydim, o pozisyonunu korumaya çalıştı ve dirseğini ayak desteğime dokundurduğunu gördüm."

"Bu yüzden kaza yaptı çünkü onu itmeye çalışmadım, doğru bir çizgi izliyordum. Gerçekten temiz bir sürücü olduğumu düşünüyorum, her zaman temiz bir şekilde geçiş yapmaya çalışıyorum."

"Ama bugün kaza yapması üzücü çünkü onu dışarı itip itmediğim konusunda bazı şüpheler yarattı. Önde olduğumu hissettim ve bu benim hatam değildi." dedi.