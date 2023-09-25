Prime'a abone ol
Önceki / Bagnaia: "Şampiyonluk yolundayken hatalar kabul edilemez"
MotoGP / Hindistan GP Haberler

Martin, yarışın son turunu susuzlukla boğuşarak geçirmiş

Hindistan'daki mücadeleyi ikinci tamamlayan Jorge Martin, son sekiz turda susuzlukla boğuştuğunu ve son turda az kalsın hata yapacağını söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Aşırı sıcaklar Hindistan'daki mücadeleyi etkiledi, öyle ki sürücülerin talebi üzerine tüm klasmanlarda yarış mesafesi kısaltıldı.

Talep üzerine 24 tur yerine 21 tur üstünden düzenlenen yarışın galibi hafta sonunun dominant takımı VR46 ile Marco Bezzecchi olurken, podyumu Jorge Martin ve Fabio Quartararo tamamladı.

Martin'in sıkıntılı bir yarış geçirdiğini söyleyebiliriz, 17. turda tulumunun fermuarı açılan İspanyol sürücü, bu nedenle epey yavaşladı ve son turda Quartararo'ya geçilme tehlikesi yaşadı.

Yarış bittikten sonra epey bitkin görünen ve neredeyse bayılacak olan Martin, takımın soğuk su ile müdahalesinin ardından kendine gelebildi.

Podyumun ardından sağlık merkezine giden Martin'in Pazar günkü tüm basın görevleri de iptal edildi.

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac tarafından yapılan kısa bir açıklamada yarış hakkındaki görüşlerini aktaran Martin, "%100'ümü verdiğimi söylediğimde bana güvenmelisiniz."

"Sekiz tur kala susuz kalmıştım, bu yüzden yarışı bitirmek gerçekten zordu. İyi bir tempo tutturmuş olmama rağmen, son turda susuzluk nedeniyle büyük bir hata yaptım."

"Bu yüzden Fabio'ya geçildim, neyse ki yerimi geri alabildim. Günü ikinci tamamladığım için çok ama çok mutluyum."

"Şampiyonada güçlü puanlar kazandık. Artık sezon boyu sürdürdüğümüz zihniyeti korumamız, kazanmaya çalışmamız ve her seansta hızlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Farkı kapatmanın tek yolu bu." dedi.

Pramac tarihinin 50. podyumuna imza atan Martin, tulumuna ne olduğunu ise açıklamadı.

paylaşım
yorumlar

Bagnaia: "Şampiyonluk yolundayken hatalar kabul edilemez"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi

Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi

MotoGP
Hindistan GP

Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi Hindistan sprint yarışı yağmur dolayısıyla 14.00'a ertelendi

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

MotoGP
Hindistan GP

MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6! MotoGP Hindistan sıralama turları: Bezzecchi pole pozisyonunda, Honda 5-6!

Yamaha, ilk testin ardından 2024 MotoGP için iki motor daha hazırlıyor

Yamaha, ilk testin ardından 2024 MotoGP için iki motor daha hazırlıyor

MotoGP
Hindistan GP

Yamaha, ilk testin ardından 2024 MotoGP için iki motor daha hazırlıyor Yamaha, ilk testin ardından 2024 MotoGP için iki motor daha hazırlıyor

Jorge Martin Daha fazlası
Jorge Martin
Martin: "Ducati'yi şampiyonluğa taşımak benim sorumluluğum değil"

Martin: "Ducati'yi şampiyonluğa taşımak benim sorumluluğum değil"

MotoGP
San Marino GP

Martin: "Ducati'yi şampiyonluğa taşımak benim sorumluluğum değil" Martin: "Ducati'yi şampiyonluğa taşımak benim sorumluluğum değil"

Jorge Martin sprint yarışındaki kaza nedeniyle ceza aldı

Jorge Martin sprint yarışındaki kaza nedeniyle ceza aldı

MotoGP
Avusturya GP

Jorge Martin sprint yarışındaki kaza nedeniyle ceza aldı Jorge Martin sprint yarışındaki kaza nedeniyle ceza aldı

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

MotoGP
Hollanda GP

Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor' Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

Pramac Racing Daha fazlası
Pramac Racing
Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

MotoGP

Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti" Martin: "Komiserler, Avusturya sprint kazasındaki ceza için 'kolay yolu' seçti"

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

MotoGP
Avusturya GP

Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor! Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum"

Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum"

MotoGP
Sepang Şubat testi

Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum" Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum"

Son Haberler

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

WEC WEC
Fuji

Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı! Jota Porsche, Vettel ile görüşmeleri doğruladı!

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

F1 Formula 1
Japonya GP

Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu" Ecclestone: "18 prestijli yarışa sahip olmak F1 için en iyisi olurdu"

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

F1 Formula 1
Japonya GP

Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç" Verstappen: "Bu yıl daha iyi hale gelen tek şey araç"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

F1 Formula 1
Japonya GP

Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz" Norris: "Biz bazı takımların aksine iki sürücüyle de puan alıyoruz"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol