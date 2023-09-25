Martin, yarışın son turunu susuzlukla boğuşarak geçirmiş
Hindistan'daki mücadeleyi ikinci tamamlayan Jorge Martin, son sekiz turda susuzlukla boğuştuğunu ve son turda az kalsın hata yapacağını söyledi.
Aşırı sıcaklar Hindistan'daki mücadeleyi etkiledi, öyle ki sürücülerin talebi üzerine tüm klasmanlarda yarış mesafesi kısaltıldı.
Talep üzerine 24 tur yerine 21 tur üstünden düzenlenen yarışın galibi hafta sonunun dominant takımı VR46 ile Marco Bezzecchi olurken, podyumu Jorge Martin ve Fabio Quartararo tamamladı.
Martin'in sıkıntılı bir yarış geçirdiğini söyleyebiliriz, 17. turda tulumunun fermuarı açılan İspanyol sürücü, bu nedenle epey yavaşladı ve son turda Quartararo'ya geçilme tehlikesi yaşadı.
Yarış bittikten sonra epey bitkin görünen ve neredeyse bayılacak olan Martin, takımın soğuk su ile müdahalesinin ardından kendine gelebildi.
Podyumun ardından sağlık merkezine giden Martin'in Pazar günkü tüm basın görevleri de iptal edildi.
Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team, Jorge Martin, Pramac Racing, Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Pramac tarafından yapılan kısa bir açıklamada yarış hakkındaki görüşlerini aktaran Martin, "%100'ümü verdiğimi söylediğimde bana güvenmelisiniz."
"Sekiz tur kala susuz kalmıştım, bu yüzden yarışı bitirmek gerçekten zordu. İyi bir tempo tutturmuş olmama rağmen, son turda susuzluk nedeniyle büyük bir hata yaptım."
"Bu yüzden Fabio'ya geçildim, neyse ki yerimi geri alabildim. Günü ikinci tamamladığım için çok ama çok mutluyum."
"Şampiyonada güçlü puanlar kazandık. Artık sezon boyu sürdürdüğümüz zihniyeti korumamız, kazanmaya çalışmamız ve her seansta hızlı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Farkı kapatmanın tek yolu bu." dedi.
Pramac tarihinin 50. podyumuna imza atan Martin, tulumuna ne olduğunu ise açıklamadı.
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