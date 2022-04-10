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MotoGP / Amerika GP Haberler

Martin, yarış hakkında karamsar

Dün pole pozisyonunun sahibi olan Jorge Martin, bugün yarışı kazanabileceği konusunda karamsar.

Lorenza D'Adderio
Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Can Çarpıcı
Martin, yarış hakkında karamsar
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Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, dün Q1'den çıkarak geldiği Q2 seansında sürpriz bir pole pozisyonu almıştı. Martin, 2:02.039'luk derecesiyle fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller'ın sadece 0.003 sn önünde pole'ü alırken, COTA'daki tur rekorunu da kırmış oldu. 

Sıralama raporu :

MotoGP'deki 6. pole pozisyonunu alan Martin, Q2'ye kadar zorlu bir hafta sonu geçirmişti. İspanyol sürücü, 3. antrenman seansındaki kazasının ardından Q1'den geçmek zorunda kaldı. 

Martin, 3. seanstaki kazanın ardından motosiklette bazı şeyleri değiştirdiklerini belirtti ve şunları söyledi: "İyi çalışıyoruz, iyi bir iş çıkardık. Takım iyi bir iş çıkardı. Motosiklet üzerindeki çalışmalar dördüncü antrenman senasından 5 dakika önce bitmişti. Bu çalışmalarla birlikte bir adım ileri gittik ve frenlemede bana avantaj sağlayan bir şey denedik. Sıralama turlarında da bunu kullanabildim." 

Martin, sıralama turlarında güçlü bir performans gösterse de yarış hakkında karamsar. İspanyol sürücü, yarış temposuna odaklanılan 4. antrenman seansında Francesco Bagnaia'nın iyi bir iş çıkardığını ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışacaklarını belirtti. 

Martin, "Galibiyet mi? Henüz kazanabileceğimi düşünmüyorum çünkü 3 ve 4. antrenman seanslarında çok sorun yaşadım. Gelişebilecek miyim görelim."

"Pecco 4. antrenman seansında iyi bir iş çıkardı, ondan bir şeyler anlamaya çalışacağız. Fabio [Quartararo] ve Marc [Marquez] de oldukça güçlüler. Sorunlarımızı anlamak için zamanımız var ve elimizden geleni yapacağız. En azından podyum istiyoruz." 

"Dün çalışma metodumuzu değiştirdik. Tek tur temposundan çok yarışa odaklandık ve sonrasında kaza yaptım. Bu kritik bir andı çünkü nerede gelişeceğimizi anlamamızda önemliydi. Q2'ye çıkmayı bile beklemiyordum. Ancak Q1'deki zamanın sonrasında pole pozisyonunu düşünmeye başladım." 

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

 

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