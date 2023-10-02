Martin: "Yarış esnasında şampiyonayı düşünseydim, kazanamazdım"

Pramac Ducati sürücüsü, geçen hafta sonu Motegi'de sprinti ve ana yarışı lider tamamlayarak Francesco Bagnaia'nın şampiyona liderliği farkını üç puana indirdi.

Aynı zamanda pole pozisyonunu da alan Martin, yağmurun şiddetlenmesiyle birlikte pit yolundan ıslak motosikletiyle çıktıktan sonra bir hatadan kurtuldu ve yarışı 1.4 saniye farkla kazandı.

Yarışın son aşamalarında arkasında Bagnaia olan Martin, sezonun üçüncü yarış galibiyetini elde etmeye çalışırken aklının şampiyonada olmadığında ısrar etti.

Martin, şunları söyledi: "Kendimi iyi bir sonuç almaya adamıştım, yağmur başladığında pite girip girmeyeceğini anlamak için Pecco'nun arkasına geçtim."

"Birlikte pite girdik ve ardından çok hızlandım; koşulları anlayabildim ve öne geçebildim."

"Ancak sonunda, yarışa devam etmek çok zor ve tehlikeliydi."

"Kazanmaya çalışmak zorundaydım. Limitleri zorlamaya çalışmıyordum çünkü böyle bir havada hata yaparsanız kaybedersiniz. Sadece kazanmaya odaklıydım."

"Eğer şampiyonluğu düşünseydim kazanamazdım ve kaygan lastiklerle daha da geriye düşerdim."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Anın tadını çıkarıyorum. Bugün kaybedebileceğim bir gündü ama kazandım."

Son Dünya Şampiyonu Bagnaia, Motegi'de arka arkaya ikincilikler elde ederek Hindistan'da başına bela olan frenleme sorunlarını çözmüş oldu.

Açılış turunun sonunda motosikletini değiştirdikten sonra pit sınırlayıcısını devre dışı bırakma sorunu onu sıralamada aşağıya düşürdü, ancak fabrika Ducati sürücüsü ikinci sıraya geri dönmek için toparlandı.

Bagnaia, yarış 24 tur devam etseydi Martin'i yakalayabileceğini düşünüyordu, ancak koşullar kötüleştiğinde kırmızı bayrağın çıkması kararına katıldı.

Bagnaia, "Evet, onu yakalayabilirdim. Çünkü Jorge lastiği çok zorlarken, ben [Marc] Marquez ile aynı stratejiyi sürdürdüm, bu da arka lastiği çok fazla zorlamamaktı."

"Son turlarda yağmur daha şiddetli yağmaya başladığında ona yetiştiğimi gördüm."

"Maalesef yarış o anda sona erdi ama sorun değil çünkü sonrasında devam etmek çok zor olurdu. Hepimiz güvenlik istiyoruz, bu yüzden yapılacak en doğru şey buydu." dedi.