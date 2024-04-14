Martin: "Yaptığım kaza çok daha tehlikeli olabilirdi"

Cuma antrenmanlarında tur rekorunu kıran Pramac sürücüsü Martin'in cumartesi günü pole pozisyonu için çekişmesi bekleniyordu.

Ancak yaptığı iki önemli kaza sonrası Martin altıncı en iyi zamanı yapabildi.

Üçüncü olduğu sprint yarışının ardından yaptığı kazalara değinen Martin, 18. virajdaki düşüşten yara almadan kurtulduğu için "şanslı" olduğunu itiraf etti.

"İlk turda gerçekten çok iyi gidiyordum. İlk sektörde, dünkü derecemi 0.3 saniye civarında geliştirdiğimden emindim."

"Yani iyi bir tur olacaktı fakat tüm hafta sonu 11. virajda biraz zorlanıyorum ve bu sefer de limitin üzerine çıktım..."

"Kaza yaptıktan sonra motosikleti aldım ve 'Tamam, motosiklet iyi durumda, bir deneme daha yapalım' diye düşündüm."

"İyi de gidiyordum, dünkü tur zamanımı geliştiriyordum - çok fazla değil ama belki ilk üçe girmek için yeterli bir tur olacaktı."

"Fakat o virajda gaza çok agresif bastım ve kaza yaptım. Kendimi şanslı görüyorum çünkü o anda bir highside yaşasaydım, bugün burada sizinle konuşuyor olmazdım."

"Ön tarafı yumuşak olan ikinci motosikletle aynı rekabet seviyesini göstermek benim için zordu."

"Bu yüzden altıncılıktan memnundum. Bu açıdan iyiydi."

Jorge Martin, Pramac Racing, after his qualifying crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images



Martin 10 turluk sprint yarışına iyi bir başlangıç yapamadı ancak iyi bir yükselişle üçüncülüğe çıktı ve şampiyonadaki puan farkını 24'e çıkardı.

Martin, önündeki sürücüleri daha hızlı geçebilseydi, Maverick Vinales ile galibiyet için çekişebileceğini düşünüyor.

Martin şöyle dedi: "Sanırım hamleleri yapmakta geç kaldım. Eğer Enea ve Aleix gibi sürücülere geçilmeseydim biraz daha yukarı çıkabilirdim."

"Fakat onları geçerken ön tarafta her şey biraz fazla ısındı ve motosikleti durdurmakta zorlandım."

"Pedro [Acosta] gerçekten geç fren yapıyordu, bu yüzden hamle yapmak zordu."

"Sanırım yarın starta biraz daha odaklanabilirsem, umarım Maverick ile mücadele edebilirim."

Martin, Ducati fabrika sürücüleri Bastianini ve Francesco Bagnaia'nın yaşadığı arka tutuş eksikliğiyle mücadele ettiğini söyledi.

"Evet, yol tutuş normalden daha azdı. Fakat aynı zamanda çok fazla titreşim vardı."

"İkinci turdan itibaren birçok virajda titreşimle mücadele ettim."

"Ducati ile beraber nasıl gelişeceğimizi anlamamız gerekiyor çünkü daha iyi sonuçlar elde etme fırsatını kaçırıyoruz."