Martin, Yamaha iddialarını yalanladı
Pramac Ducati'den ayrılabileceği söylenen Jorge Martin, Yamaha'ya gideceği iddialarını yalanladı.
Mevcut gridin en hızlı sürücüsü kim sorusunun cevabı olabilecek bir isim Martin, toplam dokuz pole pozisyonuna sahip olması da bunu kanıtlıyor.
Asıl sıkıntı kendisinin istikrar problemleri; sık sık düşmesiyle bilinen Martin'in dokuz pole pozisyonuna karşı sadece bir galibiyeti var!
Öyle ki, bu hatalar kendisine olası bir Ducati koltuğuna dahi mal olmuş vaziyette; nitekim takım, Jack Miller'dan boşalan koltuğa Enea Bastianini'yi getirdi!
Pramac Ducati'de kalsa dahi fabrika sürücüsü statüsünde olan Martin'in durumdan memnun olmadığı ve Yamaha ile anlaşabileceği konuşuluyordu.
Fransa GP hafta sonu öncesi bu konu hakkında konuşan Martin, Yamaha ile görüşmediğini ve Ducati ile sözleşmesinin devam ettiğini açıkladı.
Martin, "Henüz konuşmak için erken, çünkü hepimizin iki yıllık sözleşmesi var. Öyleyse bekleyelim ve neler olacağını görelim. Sözleşmenin henüz ilk yılındayız, bu nedenle gelecek yıla kadar bir koltuk aramama gerek yok. Acele etmeye de gerek yok." dedi.
Doğrudan gelecek yıl Pramac'ta olup olmayacağı sorulan Martin şu yanıtı verdi: "Sanırım öyle olacak."
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