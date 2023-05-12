Önceki / MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller zirvede, Marquez kaza yaptı Sonraki / MotoGP Fransa 2. antrenman: Miller lider, Quartararo Q2'ye kalamadı, Marquez yine kaza yaptı
MotoGP / Fransa GP Haberler

Martin, Yamaha iddialarını yalanladı

Pramac Ducati'den ayrılabileceği söylenen Jorge Martin, Yamaha'ya gideceği iddialarını yalanladı.

Altay Gök
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Mevcut gridin en hızlı sürücüsü kim sorusunun cevabı olabilecek bir isim Martin, toplam dokuz pole pozisyonuna sahip olması da bunu kanıtlıyor.

Asıl sıkıntı kendisinin istikrar problemleri; sık sık düşmesiyle bilinen Martin'in dokuz pole pozisyonuna karşı sadece bir galibiyeti var!

Öyle ki, bu hatalar kendisine olası bir Ducati koltuğuna dahi mal olmuş vaziyette; nitekim takım, Jack Miller'dan boşalan koltuğa Enea Bastianini'yi getirdi!

Pramac Ducati'de kalsa dahi fabrika sürücüsü statüsünde olan Martin'in durumdan memnun olmadığı ve Yamaha ile anlaşabileceği konuşuluyordu.

Fransa GP hafta sonu öncesi bu konu hakkında konuşan Martin, Yamaha ile görüşmediğini ve Ducati ile sözleşmesinin devam ettiğini açıkladı.

Martin, "Henüz konuşmak için erken, çünkü hepimizin iki yıllık sözleşmesi var. Öyleyse bekleyelim ve neler olacağını görelim. Sözleşmenin henüz ilk yılındayız, bu nedenle gelecek yıla kadar bir koltuk aramama gerek yok. Acele etmeye de gerek yok." dedi.

Doğrudan gelecek yıl Pramac'ta olup olmayacağı sorulan Martin şu yanıtı verdi: "Sanırım öyle olacak."

paylaşım
yorumlar

MotoGP Fransa 1. antrenman: Miller zirvede, Marquez kaza yaptı

MotoGP Fransa 2. antrenman: Miller lider, Quartararo Q2'ye kalamadı, Marquez yine kaza yaptı
Altay Gök Daha fazlası
Altay Gök
Raul Fernandez, Fransa GP'sinden çekildi

Raul Fernandez, Fransa GP'sinden çekildi

MotoGP
Fransa GP

Raul Fernandez, Fransa GP'sinden çekildi Raul Fernandez, Fransa GP'sinden çekildi

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Formula 1
Miami GP

Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış Briatore, Alonso'nun Aston Martin'e geçişinde rol oynamış

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

MotoGP
Fransa GP

Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi" Quartararo: "Lorenzo'nun Yamaha'da olması durumumuzu değiştirmezdi"

Son Haberler

Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!

Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!

WRC WRC
Portekiz Rallisi

Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş! Loubet'in egzoz sorunu, M-Sport teknisyenlerinin "tekme atması" sayesinde çözülmüş!

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

F1 Formula 1
Miami GP

Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor? Wolff, Mick'in Williams'ta mı yarışmasını istiyor?

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

F1 Formula 1

Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!" Marko üç yarışlık süreyi doğruladı: "De Vries performansını artırmalı!"

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

F1 Formula 1
Miami GP

AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor AlphaTauri, Imola için önemli güncellemeler hazırlıyor

Mail listesine üye ol
Sosyal
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.