Martin: "Virajların hepsinde kaza yapacakmışım gibi bir his vardı"

İlk virajda Francesco Bagnaia'ya atak yapan fakat dışa açılarak beşinci sıraya gerileyen Martin, sonrasında şampiyona liderini sıkıştırmaya başladı.

Bagnaia bu mücadeleyi kazanan tarafı oldu ve Martin'e altı saniyeden fazla fark atarak yarışı üçüncü bitirdi.

Yaklaşık 6.5 saniye geride dördüncü olan Martin, Tayland'da minimum basınç kuralını ihlal ettiği için uyarı almıştı ve Sepang yarışına başlarken daha yüksek bir ön lastik basıncına sahip olduğunu, ancak yarışını tehlikeye atan şeyin bu olmadığını söyledi.

Martin, başlangıçta lastik basıncının yüksek olup olmadığı soruldu. "Basınç kesinlikle istediğimden yüksekti ama düne göre daha azdı"

"Bu durumda biraz daha iyi olmaya çalıştık ama kesinlikle yeterli değildi. Altı tur sonra tüm virajlarda kaza yapacakmış gibiydim."

"Yarış boyunca zorlayamamak gerçekten zor ve sinir bozucuydu. Yapabileceğim en iyi şey dördüncü olmaktı."

"Pecco'nun arkasında sıcaklık çok yüksekti. Zorlandım ve bir daha hiç düşmedi. Ona baskı yapmaya çalıştım ama kaza yapacağımı hissettim, bunun üzerine de yavaşladım." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Takımı

Martin hafta sonuna Bagnaia'nın 13 puan gerisinde girmişti; yarıştan da 14 puanlık bir farkla ayrıldı.

Martion, "Bu hafta sonu bir puan kaybettik, bu o kadar da fazla değil."

"Bazen 15 puan fark kapatıyorum, bu yüzden sonraki yarışlarda hızlı olabileceğimden eminim."

"Fark kapatabileceğiniz bazı pistler varsa bunlar Katar ve Valencia'dır çünkü oralarda grup halinde ilerliyoruz. Bu sayede Pecco ile arama çok sayıda sürücü koyabilirim."

"Her iki taraf da çok fazla puan kazanabilir ya da kaybedebilir. Fakat ben kendime güveniyorum. Toparlanıp bir sonraki yarışta onu yenmeye çalışacağım." dedi.

Bagnaia, Sepang'da Martin'le pistte girdiği mücadeleyi kazanmanın "çok önemli" olduğunu söylüyor.

"Jorge 14. virajın girişinde çok iyiydi ve atak yaptı ama biraz genişten döndü."

"Sadece önde olmaya çalıştım çünkü önde olmasına izin vermemek çok önemliydi, ayrıca hızının böyle olmasını beklemiyordum."

"Onunla olan mücadeleyi kazanmak çok önemliydi; gerçekten çok eğlenceliydi."

"14 puan hiç yoktan ya da geride olmaktan iyidir ama tabii ki çok fazla değil. Sprint hafta sonu olmasaydı, bu yönetmesi iyi bir fark olurdu. Fakat hafta sonu 37 puan verildiği için bu küçük bir fark."