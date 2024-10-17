Martin ve Bagnaia, Avustralya'da temkinli olacaklarını açıklayarak rakiplerine umut verdi

MotoGP şampiyonluk adayları Jorge Martin ve Francesco Bagnaia, bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'si öncesinde riskten kaçınan bir yaklaşım benimsediklerini itiraf ederken, Pedro Acosta, Marc Marquez ve diğerleri zafere ulaşmak için fırsat kolluyor.

Pramac Ducati’den Martin, son dört yarışa girerken fabrika Ducati sürücüsü Bagnaia'nın 10 puan önünde yer alıyor. Perşembe günü Phillip Island'da düzenlenen basın toplantısında her iki yarışçı da hızlı ve zorlu pistte ilk galibiyeti elde etmenin cazibesine karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Martin, “bir hatanın felaket olacağını” samimiyetle itiraf ederken ve Bagnaia, “Phillip Island'da risk almanın çok büyük bir şey olduğunu” söyledi. Ayrıca beklenen sert hava koşulları ve yüzeyi yenilenen pistte, sürücü yeteneği çok daha belirgin hale geleceği için hafta sonu bir kez daha risk almayı sevenler için fırsatlar sunabilir.

2023 yılında Phillip Island'da hava şartlarının vurduğu bir yarışta Pramac Ducati ile kazanan Johann Zarco, Tech 3 GasGas'tan Acosta, fabrika Ducati'den Enea Bastianini ve Gresini Ducati'den Marc Marquez gibi düzenli olarak öne çıkan sürücülere, şampiyonluk yarışında olan iki rakibin temkinli açıklamaları umut verdi.

Hala MotoGP’deki ilk galibiyetini arayan ve Japonya'da bunu başarmaya çalışırken iki kez düşen çaylak Acosta, Motegi hafta sonundan sonra şampiyona rakiplerinin almayacağı riskleri almaya hazır olduğunu açıkladı.

Bu arada, sıralamada sırasıyla üçüncü ve dördüncü olan Bastianini ve Marquez, bu sezon aralarında elde ettikleri üç galibiyete yenilerini eklemek isteyecekler.

KTM sürücüsü Jack Miller da normalde bir zafer şansı beklemezken, bu hafta sonu söz konusu pist ve koşullar göz önüne alındığında “her şeyin mümkün” olduğunu öne sürdü.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin ise hafta sonunun özel bir zorluk sunacağının farkında. İspanyol sürücünün ilk hedefi zafer olsa da uyum sağlamaya istekliydi.

İspanyol sürücü, “Gerçekten zorlu bir hafta sonu olacak.”

“Sadece son dört yarışta olduğumuz için değil, aynı zamanda burada hava her gün çok farklı olduğu için. Ayrıca yeni bir zemine ve geçen yıla kıyasla farklı lastiklere sahibiz.”

“Dolayısıyla verileri analiz etmek ve Pazar günkü yarış için neye ihtiyacımız olduğunu hızlıca anlamaya çalışmak gerçekten zor ve zahmetli olacak. Geçen yıl gördüklerimizden sonra, Pazar günü kazanmanın anahtarı bu olacak.”

“Sürmek için en güzel pistlerden biri, burada kazanmak çok güzel olurdu! Ama benim için önemli olan Valensiya’ya seçeneklerle gelmek. Bu noktaya ulaşmak için elimden geleni yapacağım.”

“Hâlâ çok fazla hata yapabileceğimiz üç yarış var. Ve şimdi, hatalar çok daha ağır, çok daha önemli. Eğer bir hata yaparsanız bu bir felaket olur.”

“Bu noktada kazanmayı çok isterdim ama şu anda önemli olan şampiyonluk ve belki bunu daha fazla düşüneceğim. Ama eğer kazanma fırsatım olursa, bunu %100 değerlendireceğim!” dedi.

Bagnaia da hafta sonu için ölçülü bir yaklaşım benimsemesinin ardındaki benzer gerekçeyi açıkladı.

Son şampiyon, “Şu anda şampiyonaya liderlik etmek zorunlu değil.”

“Olursa olur, ancak birkaç puan kazanmak ya da kaybetmek sorun olmayacak çünkü şampiyonluğa Valensiya’da karar verileceğini zaten anlamıştık.”

“Bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Eğer maksimum ikinci bitirmekse o zaman ikinci bitirmeye çalışacağız.”

“2022 ve 2023'te burada kazanmaya çok yaklaşmıştım. Asla bilemezsiniz, bu sezon tekrar deneyeceğiz, ancak şampiyonayı düşünmeli ve çok fazla risk almadan maksimuma ulaşmaya çalışmalıyız. Ve burada, Phillip Island'da, risk almak çok büyük bir şey!” diye açıkladı.