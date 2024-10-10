Martin ve Bagnaia'nın şampiyonluk mücadelesi sürerken Ducati, artık GP24'ü geliştirmeyecek

Jorge Martin ve Francesco Bagnaia arasındaki şampiyonluk mücadelesi son aşamaya girerken Ducati, 2024 MotoGP motosikletinin geliştirilmesini durdurma kararı aldı.

Şampiyonanın bitimine dört yarış kala ve sıralamada Martin ile Bagnaia arasında 10 puan fark varken, Ducati GP24'ün geliştirilmesini durdurdu, böylece ikili zaten bildikleri makinelerle şampiyonluk için mücadele edebilecek.

Bagnaia geçtiğimiz Pazar günü Motegi'de yılın sekizinci galibiyetini ve dördüncü duble galibiyetini alarak mükemmel bir hafta sonunu tamamladı. Japonya'ya 21 puanlık bir farkla gelen İtalyan pilot, tek bir yarışta 11 puan toplayarak İspanyol pilotla arasındaki mücadelenin her zamankinden daha çekişmeli olduğunu teyit etti.

İster iki sürücü arasındaki eşitlik, ister sözleşme gereklilikleri, isterse sadece adil oyun anlayışı olsun, Ducati, Desmosedici GP24'ün geliştirilmesini durdurdu.

Autosport'un edindiği bilgilere göre, son yeni geliştirme iki ay önce Silverstone'da yapılmıştı ve bu, motosikletin alt yanlarındaki bir aerodinamik parça ile ilgiliydi.

Martin'in sezon sonunda Aprilia'ya geçecek olmasına rağmen, Ducati yöneticileri İspanyol sürücüye şampiyonluk için savaşması adına ayrılmadan önce sahip olduğu tüm araçları vermeye devam edeceklerini ısrarla vurguluyor.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Dorna

Bagnaia ve Martin'in Ducati ile olan anlaşmaları, maaşları hariç, birbirinin aynısı. Bu durum, GP24 motosikletini kullanan diğer iki sürücü olan Enea Bastianini ve Franco Morbidelli için de geçerli.

Bu da içlerinden birinin alacağı herhangi bir geliştirmenin diğer üçü için de geçerli olması gerektiği anlamına geliyor.

Tam da bu nedenle, Ducati'nin geçen ay Misano'da düzenlenen toplu testte denediği en önemli parçalar GP24'e eklenmeyecek, doğrudan GP25 üzerinde kullanılacak.

Bagnaia Autosport'a, “Misano'da, ne benim ne de Jorge'nin bu yıl kullanamayacağı yeni bir şasiyi test ettim. Ducati'nin sözleşme gereği GP24'ü kullanan tüm sürücülere sunması gereken bir evrim. Ancak ne yazık ki yeterli parça yok.”

“Motosikletlerimiz sezon sonuna kadar olduğu gibi kalacak. Bu çok üzücü çünkü ileriye doğru atılmış önemli bir adım ve muhtemelen bir fark yaratmaya yardımcı olabilir. Ancak Ducati bu konuda her zaman netti ve iki motosiklet de sonuna kadar aynı olacak. Bu şasi gelecek yılın Ducati'si için başlangıç noktası olacak.” dedi.

Ducati, her iki ana şampiyonluk adayı için eşit muamele sunduğunu iddia ediyor, ancak bu sadece bu sezonla sınırlı. Martin'in Aprilia'ya geçişi, Misano'daki test sırasında bu şasiyi denememesine neden oldu.

Aslında, ne kendisi ne de gelecek sezon Yamaha motosikletlerine geçecek olan Pramac'ın herhangi bir üyesi Ducati'nin garajına giremedi ki bu da testlerde yaşanması olağan bir durumdu.

Ducati'nin sezonun Valencia'daki finaline kadar verdiği sözleri tutacağına ne kadar güvendiği sorulduğunda Martin, "Ducati bana %100 destek veriyor. Motosikletim mükemmel ve dünya şampiyonası bitene kadar da öyle kalacağından eminim.” dedi.