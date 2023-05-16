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Martin: "Marc ile mücadele etmek bana çok şey öğretti"

Fransa GP'sinde uzun zamandır istediği gibi sıkıntısız bir yarış geçiren ve hafta sonunu güçlü puanlarla kapatan Jorge Martin, Marc Marquez ile mücadelesinden çok şey öğrendiğini düşünüyor.

Lewis Duncan
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Jorge Martin, Pramac Racing

Le Mans'ta temiz bir hafta sonunu geride bırakan Martin, Cumartesi günü sprint yarışında galibiyete ulaştı, Pazar günü ise ikinciliğe ulaşarak bu sezon ilk kez podyuma çıktı.

Yarış boyunca Marquez ile mücadele eden Martin, rakibini birkaç kez geçmesine rağmen her seferinde karşı atakla yerini geri verdi -ta ki Marquez bitime iki tur kala düşene dek.

Kıran kırana geçen yarış hakkında konuşan Martin, "Marc ile gerçekten büyük bir mücadeleye imza attık."

"Bundan gerçekten keyif aldım, çünkü Portimao'da temas yaşamıştık, dolayısıyla pistteki sorunlarımızı çözmenin en iyi yolu buydu."

"Hızlıydı, agresifti ama ikimiz de kendimize yeterince yer bırakıyorduk. Biraz zorlandığını düşündüğüm bir yerde bir hamle denedim, hata yaptı."

"Podyum için mutluyum, bu sezonki ilk ana yarış podyumum."

"Sprintte hızlı olduğum kesin ama Pazar günkü podyumun anlamı çok büyük."

"Yarıştan sonra Marc ile TV merkezinde karşılaştık ve beni tebrik etti. Kendisi mücadele etmesi en zor sürücülerden biri, hatta dün yarıştan sonra Pecco [Bagnaia] ile nasıl mücadele ettiğini izleyerek onu nasıl geçebileceğimi anlamaya çalıştım -işe yaramadı!"

"Marc ile mücadele etmek bana epey vakit kaybettirdi. Evet, güzeldi ve epey keyif aldım, ancak Marco [Bezzecchi, galip] ile galibiyet mücadelesi verme fırsatını kaybettim."

"Geçiş alanında ve diğer sürücülerle sürüş yaparken daha iyi olmalıyım çünkü ön lastik basıncıyla mücadele ediyorum."

"Marc ile mücadelemden çok şey öğrendiğimi düşünüyorum ve umarım bunu sonraki yarışlarda gösterebilirim." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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