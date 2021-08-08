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MotoGP / Avusturya GP II Haberler

Martin, Steiermark GP'ye pole pozisyonundan başlamayı beklememiş

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Pramac MotoGP'nin genç çaylağı Jorge Martin, Red Bull Ring'in bir Ducati pisti olmasına rağmen, bu hafta sonu yapılacak yarış öncesinde pole pozisyonunu alacağını düşünmediğini söylüyor.

Martin, Steiermark GP'ye pole pozisyonundan başlamayı beklememiş

İspanyol sürücü, Nisan ayında gerçekleştirilen Doha GP sıralama turlarında birinci oldu ve kariyerinin ilk pole pozisyonunu kazandı. Fakat sonrasında Portekiz'de yaşadığı sakatlık nedeniyle çoğu yarışı kaçırmak zorunda kaldı.

Diğer tarafta Ducati, 2016'dan beri Avusturya'da düzenlenen yarışlardan biri hariç hepsini kazandı ve her yıl hem galibiyet hem de pole pozisyonunun en büyük adayı oluyorlar.

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanan Martin, 1:22.994'lük turuyla beraber pole pozisyonunu kazanmasının kendisini şaşırttığını belirtti.

Martin, "Evet, genel anlamda benim için gerçekten iyi bir gün oldu. Normalde burada oldukça rekabetçiyim ve geçmişte hızlı oldum."

"Fakat bir MotoGP motosikletinde her şey farklı ve bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyordum."

"Bugün sabahtan itibaren orta lastikle oldukça rekabetçi hissettim ve ardından yumuşak lastiğe geçtiğimizde zirveye yakındık.

"Ayrıca dördüncü antrenmanda da kendimi epey güvende hissediyordum. Bu yüzden de 'belki de pole pozisyonu için adaylardan biriyim' diye düşündüm.

"İlk denememde oldukça fazla zorladım ama çok fazla hata yaptım. Dış tarafa çıksam bile 1:23.1s yaptım ve bu, o kadar da kötü bir tur değildi."

"İkinci denemede elimden gelenin en iyisini yaptım, sınırları zorladım ve neredeyse kaza yapacağım bir olay yaşasam bile motosikleti durdurmayı başardım. Şimdi pole pozisyonunda bitirmek inanılmaz."

"Bu piste gelmeden önce bunu hiç beklemiyordum ama mutluyum ve yarış için hazırım." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, Portekiz'de geçirdiği kazada bileğinden ciddi şekilde yaralanmıştı ve henüz %100 form seviyesinde olmadığını kabul ediyor.

Martin, "Evet, gördüğünüz üzere yaz arası benim için gerçekten çok iyi geçti. Assen'deki son yarışta fiziksel durumum nedeniyle yarış dışı kaldım ve bu durum için kendime çok kızdım."

"Motivasyon adına bu durumu değiştirebileceğimi biliyordum ve yaz arasında çok çalıştım, bu yüzden çok daha iyi hissediyorum."

"Elbette henüz %100 değilim, belki son turlarda biraz zorlanacağım ama gerçekten iyi hissediyorum."

"Kendime güveniyorum, Katar'daki podyumdan sonra zihinsel anlamda daha özgürüm ve podyuma odaklanmıyorum, sadece çalışıp gelişmeye odaklanıyorum." dedi.

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Espargaro: "Yarışta güçlü bir sonuç alabilmem için 'fırtına çıkmasına' ihtiyacım var"

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Espargaro: "Yarışta güçlü bir sonuç alabilmem için 'fırtına çıkmasına' ihtiyacım var"
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