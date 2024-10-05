Martin, sprintte “bir çaylaktan daha kötü” sürdükten sonra Marquez'in stilini kopyalayacak

Jorge Martin, Cumartesi günü Motegi'deki sprint yarışında dördüncü olurken “bir çaylaktan daha kötü” sürdüğünü iddia ediyor ancak Pramac Ducati yıldızı yarışın büyük bölümünde Marc Marquez'i takip ettikten sonra nasıl gelişeceğini bildiğini söylüyor.

Dünya şampiyonası lideri Martin bu hafta sonu Japonya'da zorlandı ve Q2’de geçirdiği kazanın ardından ancak 11. olabildi. Martin toparlanıp sprinti dördüncü sırada bitirirken, rakibi Francesco Bagnaia fabrika Ducati'siyle yarışı kazanarak Martin'in puan avantajını 21'den 15'e düşürdü.

Ancak Martin'in yarıştan sonra itiraf ettiği gibi, sprintin çoğunu sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez'in arkasında geçirmenin faydaları oldu.

Martin, “Marc ile yarın için geliştirebileceğim bazı şeyler gördüm, bu yüzden bu bana grand prix'ye giderken daha fazla güven veriyor”

“Tam olarak ne olduğunu söyleyemem ama dördüncü sektörü oldukça etkileyiciydi! Ve ben Moto3’te gibi sürüyordum. Gerçekten çok kötüydü.” dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, Gresini sürücüsü Marquez'in frenleme ve dönüşü aynı anda gerektiren zorlu bir viraj dizisi içeren son sektörde vücudunu kullanma şeklinden ders almaya çalışacak.

“Vitesleri doğal bir şekilde seçemiyordum.”

“Vücut pozisyonumla zorlanıyordu. Bu yüzden yarın geçen sezon olduğu gibi hızlı ve doğal bir yol bulmaya çalışacağım. Ve sonra her turda tutarlı olmaya çalışacağım. Çünkü bugün kendimi bir çaylaktan daha kötü hissettim!” diye açıkladı.

Marquez'in arkasında öğrendiği dersleri uygulamanın yanı sıra, Martin dürüstçe kuru hava koşullarını umduğunu da kabul etti. Sprint de dahil olmak üzere ilk iki gün boyunca aralıklı olarak yağan ince yağmur onu tedirgin etmeye yetti.

“Sprintte yağmur damlaları düştüğünde kendime olan güvenimi kaybettim ve o noktada kendimi rahat hissetmedim. Marc'a ve öndekilere çok zaman kaybettim.” diye ekledi.

Martin'in düşük sıralamadaki pozisyonu büyük ölçüde Q2'de günün erken saatlerinde düşmesine bağlıydı. Martin'in bu olayla ilgili yorumları da düzensiz koşullardan duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

“Yağmur yüzünden ön tarafı kaybettim, bu yüzden maksimumda zorlarken bu normal bir hata.” dedi.

Martin 2023 Japonya Grand Prix'sini de aynı pistte, yarışın erken kırmızı bayrakla kesilmesine neden olacak kadar sırılsıklam bir pistte kazanmıştı.

Bu yılki yarışta yaşadığı çeşitli zorluklara rağmen Martin, böylesine kötü bir sıralamanın ardından şampiyona liderliğindeki hasarı sınırlandırdığı için mutluydu.

Martin, “Sıralama turlarından sonra elde ettiğim sonuçtan kesinlikle memnunum”

“Ön sırada olsaydım çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama evet, 11. sıradan başlayarak bugün başarabileceğim maksimum şey buydu.” diye ekledi.