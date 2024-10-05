Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Japonya GP

Martin, sprintte “bir çaylaktan daha kötü” sürdükten sonra Marquez'in stilini kopyalayacak

Jorge Martin, Cumartesi günü Marc Marquez'i takip ettikten sonra nasıl daha fazla hız bulacağını bildiğini söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Marc Marquez, Gresini Racing

Jorge Martin, Cumartesi günü Motegi'deki sprint yarışında dördüncü olurken “bir çaylaktan daha kötü” sürdüğünü iddia ediyor ancak Pramac Ducati yıldızı yarışın büyük bölümünde Marc Marquez'i takip ettikten sonra nasıl gelişeceğini bildiğini söylüyor.

Dünya şampiyonası lideri Martin bu hafta sonu Japonya'da zorlandı ve Q2’de geçirdiği kazanın ardından ancak 11. olabildi. Martin toparlanıp sprinti dördüncü sırada bitirirken, rakibi Francesco Bagnaia fabrika Ducati'siyle yarışı kazanarak Martin'in puan avantajını 21'den 15'e düşürdü.

Ancak Martin'in yarıştan sonra itiraf ettiği gibi, sprintin çoğunu sekiz kez dünya şampiyonu olan Marc Marquez'in arkasında geçirmenin faydaları oldu.

Martin, “Marc ile yarın için geliştirebileceğim bazı şeyler gördüm, bu yüzden bu bana grand prix'ye giderken daha fazla güven veriyor”

“Tam olarak ne olduğunu söyleyemem ama dördüncü sektörü oldukça etkileyiciydi! Ve ben Moto3’te gibi sürüyordum. Gerçekten çok kötüydü.” dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, Gresini sürücüsü Marquez'in frenleme ve dönüşü aynı anda gerektiren zorlu bir viraj dizisi içeren son sektörde vücudunu kullanma şeklinden ders almaya çalışacak.

“Vitesleri doğal bir şekilde seçemiyordum.”

“Vücut pozisyonumla zorlanıyordu. Bu yüzden yarın geçen sezon olduğu gibi hızlı ve doğal bir yol bulmaya çalışacağım. Ve sonra her turda tutarlı olmaya çalışacağım. Çünkü bugün kendimi bir çaylaktan daha kötü hissettim!” diye açıkladı.

Marquez'in arkasında öğrendiği dersleri uygulamanın yanı sıra, Martin dürüstçe kuru hava koşullarını umduğunu da kabul etti. Sprint de dahil olmak üzere ilk iki gün boyunca aralıklı olarak yağan ince yağmur onu tedirgin etmeye yetti.

“Sprintte yağmur damlaları düştüğünde kendime olan güvenimi kaybettim ve o noktada kendimi rahat hissetmedim. Marc'a ve öndekilere çok zaman kaybettim.” diye ekledi.

Martin'in düşük sıralamadaki pozisyonu büyük ölçüde Q2'de günün erken saatlerinde düşmesine bağlıydı. Martin'in bu olayla ilgili yorumları da düzensiz koşullardan duyduğu rahatsızlığı ortaya koydu.

“Yağmur yüzünden ön tarafı kaybettim, bu yüzden maksimumda zorlarken bu normal bir hata.” dedi.

Martin 2023 Japonya Grand Prix'sini de aynı pistte, yarışın erken kırmızı bayrakla kesilmesine neden olacak kadar sırılsıklam bir pistte kazanmıştı.

Bu yılki yarışta yaşadığı çeşitli zorluklara rağmen Martin, böylesine kötü bir sıralamanın ardından şampiyona liderliğindeki hasarı sınırlandırdığı için mutluydu.

Martin, “Sıralama turlarından sonra elde ettiğim sonuçtan kesinlikle memnunum”

“Ön sırada olsaydım çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama evet, 11. sıradan başlayarak bugün başarabileceğim maksimum şey buydu.” diye ekledi.

Read Also:

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber MotoGP Japonya GP sprint: Acosta kaza yaptı, Bagnaia sprint galibiyetini aldı
Sonraki haber Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

Öne Çıkan Yorumlar

Neva Ünsaldı
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

MotoGP
Japonya GP
Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

MotoGP
Japonya GP
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

Formula 1
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı
Jorge Martin
Daha fazlası
Jorge Martin
Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"

Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"

MotoGP
Japonya GP
Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"
MotoGP şampiyonluk baskısı artarken Martin, 2023 “kabusundan” kaçınıyor

MotoGP şampiyonluk baskısı artarken Martin, 2023 “kabusundan” kaçınıyor

MotoGP
Japonya GP
MotoGP şampiyonluk baskısı artarken Martin, 2023 “kabusundan” kaçınıyor
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

MotoGP
Endonezya GP
Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"
Pramac Racing
Daha fazlası
Pramac Racing
Martin: "Hatamın nedenini bilmiyorum"

Martin: "Hatamın nedenini bilmiyorum"

MotoGP
Endonezya GP
Martin: "Hatamın nedenini bilmiyorum"
Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor

Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor

MotoGP
Endonezya GP
Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor
Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!

Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!

MotoGP
Emilia-Romagna GP
Miller'ın Pramac Yamaha'ya katılmasıyla, 2025 MotoGP gridi tamamlandı!

Son Haberler

Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"

MGP MotoGP
Japonya GP
Aprilia: "Motegi'deki hayal kırıklığı yaratan sprint başlangıcı Vinales'in hatasıydı"
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”

MGP MotoGP
Japonya GP
Marquez, hızlı turunun iptal edilmesi üzerine: “Kendi hayatımızı zorlaştırma konusunda uzmanız”
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı

F1 Formula 1
Russell, Mercedes'in bu sezonki yükselişinin ardındaki kilit ismi açıkladı
Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

MGP MotoGP
Japonya GP
Acosta: "Motegi'de galibiyete mâl olan aptalca bir hata yaptım"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye