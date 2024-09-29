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MotoGP Endonezya GP

Martin: "Sprint yarışında yaptığım hatalar peşimi bırakmadı"

MotoGP puan lideri Jorge Martin, Endonezya Grand Prix'sinde, sprint yarışındaki hatalarının 'hayaletlerinin' peşini bırakmadığını söylüyor.

Ollie Barstow
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Pramac Ducati sürücüsü, cumartesi günkü sprint yarışında puan alamamasının ardından Pazar günkü yarışta galibiyete ulaştı.

Bagnaia'nın sprint zaferinin ardından farkı 12 puana indirmesinin ardından, Martin'in Pazar günkü galibiyeti sezonun bitimine beş tur kala bu farkı 21 puana çıkardı.

Yarışın ortasında önceki hatalarının 'hayaletlerinin' peşini bırakmadığını itiraf eden Martin, "Bugün biraz intikam aldım!" diye şaka yaptı.

"Kaza yaptıktan sonra kazanmanın, iki yarışı da kazanmaktan daha iyi olduğunu düşünüyorum!"

"İşin zihinsel tarafı gerçekten karmaşıktı ve 13. tur civarında geçen yılla ilgili bazı hayaletler aklıma gelmeye başladı. Ama yarışın o kısmını atlattıktan sonra her şey yolundaydı."

"Sprint yarışında kaza yaptığım 16. virajı gerçekten iyi yönetmeye ve dünkü hatayı yapmamaya çalışıyordum, bu yüzden hatalarımdan ders çıkardığım için mutluyum."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Japonya'daki bir sonraki yarışa odaklanan Martin, sprint yarışında yaptığı hatanın, şampiyonluk mücadelesi kritik bir noktaya ulaşırken 'kendisine fazla güvenmemeyi' öğreteceğini söylüyor.

"Momentumu korumayı hedefliyorum. Her yarış hafta sonu farklıdır ve bu hafta sonu belki de kendime fazla güveniyordum." 

"Kendimi gerçekten güçlü hissettim ve her şey o kadar iyi geldi ki kendime fazla güveniyordum, sonra bir hata yaptım, bu yüzden daha dikkatli olmam gerekiyor."

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