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Martin, sprint yarışında da hastalığı nedeniyle zorlanmış

Sprint yarışında üçüncü olarak iyi bir sonuç elde eden Jorge Martin, hastalığına rağmen gelen podyumdan memnun.

Altay Gök
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Martin, sprint yarışında da hastalığı nedeniyle zorlanmış
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Hafta sonu boyunca hastalıkla mücadele eden ve sıralama turlarında iki kez kaza yaptıktan sonra ancak 12. olabilen Martin'in epey zor bir sprint yarışı geçirmesi bekleniyordu,

Yine de Martin tüm bu kara bulutları dağıtmaya kararlıydı, bu kararlılığı çok iyi bir start alarak, yavaş yavaş yükselerek ve son turlarda Aleix Espargaro'yu geçip mücadeleyi üçüncü sırada tamamlayarak iyi bir sonuçla da taçlandırdı.

Yarıştan sonra konuşan Martin, "Sıralamalarda çok zorlandım. Üçüncü antrenman seansında kendime güveniyordum ve üst sıralardakilere göre çok iyi bir tempom vardı. Harika hissediyordum.

"Ama sanırım antibiyotikler işe yaradı ve sıralamalarda fiziksel olarak epey zorluk çektim. Her neyse, takım yarışa kadar her iki motosikleti de onararak harika bir iş çıkardı."

"İyi olduğunu düşündüğüm bir motosiklet seçtik ama yarışta da bazı sorunlar yaşadım. 12. başlayıp üçüncülüğe yükselmek kolay değil, bunun için %100'ümü verdim.

"Dolayısıyla daha iyi performans sergilemek için Pazar günü daha iyi hissediyor olmalıyım."

Podyumu korumak için son turda Aleix ile sıkı bir mücadeleye tutuşan Martin, son sektörde rakibinin atağını savuşturmayı ve üçüncülüğe tutunmayı başardı. 

Martin, "[Espargaro'yu] geçer geçmez kendimi çok zayıf hissettim. Sadece onun hamle yapmasını bekledim. Sadece yavaş gidiyor ve sert fren yapıyordum, bunu onu geçmek için kullanabilirdim."

"Çok yavaştım. Ama mücadeleyi nasıl yöneteceğimi anlamak için zaman ayırıyordum. Kolay değildi ama ondan daha zekiydim." dedi.

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