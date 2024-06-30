Martin, sıralama turlarında yaptığı ihlal nedeniyle grid cezası aldı!

Jorge Martin, sıralama turlarında Raul Fernandez'i engellediği için 2024 Hollanda Grand Prix'sinde üç sıra grid cezası aldı.

Pramac Ducati sürücüsü Martin, Assen'de gridde ikinci sırada yer aldı ve Cumartesi günkü 13 turluk sprint yarışında bu pozisyonu korudu, ancak rakibi Francesco Bagnaia'ya yenildi.

Birçok sürücü sıralama turlarında birbirine takıldı ve turunu tamamlayamadı, ya hava kordiorundan faydalanmak istediler ya da takip edilmemek için durdular; Martin de bu duruma karışanlar arasındaydı.

Video görüntüleri, Martin'in üç dakikanın biraz üzerinde bir süre kala 1. virajda yavaşladığını ve önündeki trafikteki duruma jestler yaptığını, ardından arkasına baktığını gösteriyor.

Trackhouse Racing'den Fernandez, bu anda Martin'in arkasında yer alıyor ancak FIM hakemlerinin olayın meydana geldiğini belirlediği 2. ve 3. virajlar boyunca Fernandez'in ne zaman yavaşlayan Martin'e yaklaştığı net değil.

Martin, 4.virajda oldukça geniş bir şekilde ilerlerken görülüyor ve Fernandez onun altından geçerek 5. viraja hafif bir temasla giriyor. Pramac sürücüsü, Martin'e öfkesini dile getirmek için yavaşladığında Fernandez'in arkasına temas etti.

Başlangıçta Martin'in Cuma günü yapılan ikinci antrenman seansı sırasında bir olay nedeniyle cezalandırıldığını belirten bir belge yayınlayan hakemler, kısa süre sonra ihlalin Q2'de gerçekleştiğini açıkladı.

Martin, gridde ikinci sıradan beşinci sıraya düşecek, bu da Maverick Vinales'i ikinci sıraya, Alex Marquez'i ön sıraya üçüncü sıraya ve Aleix Espargaro'yu dördüncü sıraya yükseltecek.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

FIM belgesi şu şekilde açıklandı: "29 Haziran 2024 saat 11:36.33'te, Motul TT Assen'deki Sıralama 2 seansı sırasında, [Martin'in] yavaş bir şekilde sürdüğü ve başka bir sürücüyü - #25 [Fernandez] – 2. ve 3. virajlarda rahatsız ettiği gözlemlendi. Bu, MotoGP yarışmacılarına ve takımlarına verilen özel talimatlara aykırıdır ve sorumsuz sürüş olarak kabul edilir. Bu nedenle, FIM Grand Prix Dünya Şampiyonası yönetmeliklerinin Madde 1.21.2'sinin ihlali olarak kabul edilmektedir. Yukarıdaki nedenlerden dolayı, FIM MotoGP Hakemler Kurulu, Motul TT Assen MotoGP yarışında üç grid pozisyonu cezası uygulamıştır."

Bu, Martin'in bu sezonki ilk ihlali olduğu için ceza hafif tutuldu. Martin'in cezası özellikle Hollanda GP'si için verildi ve bir sonraki grand prix'de uygulanmayacak. Eğer Pazar günü GP'de yarışa katılamazsa, bu grid düşüşü cezasını çekmek zorunda kalmayacak.

Martin, Assen sprint yarışı sonrasında şampiyonada sadece 15 puan farkla Bagnaia'nın önünde yer alıyor. Martin, yarışın ardından, 13 turluk yarış sırasında 6 ve 12. virajlarda ön uç desteği bulmakta zorlandığını açıkladı.