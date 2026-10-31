MotoGP Malezya GP

Martin: "Şampiyonluk umutlarım büyük ölçüde sona erdi"

Aprilia sürücüsü Jorge Martin, Malezya Grand Prix'sinden çekilmesinin ardından 2026 MotoGP şampiyonluğu umutlarının büyük ölçüde sona erdiğini kabul etti.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 31 Eki 2026 19:00

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Aprilia'nın fabrika takımı adına yarışan Jorge Martin, Phillip Island'daki sprint yarışında sağ bileğini kırmasından yalnızca bir hafta sonra Sepang'da piste çıkmayı denedi. Ancak sıralama turlarının başlamasına kısa süre kala hafta sonunun geri kalanından çekilmek zorunda kaldı.

Avustralya'da şampiyona liderliğini kaybederek Ducati sürücüsü Marc Marquez'in 10 puan gerisine düşen Martin'in, Sepang'da rakibiyle arasındaki farkın daha da açılması bekleniyor.

Malezya'nın ardından sezonun tamamlanmasına yalnızca üç yarış kalırken İspanyol sürücü, şampiyonluk mücadelesinin kendisi açısından fiilen sona erdiğini kabul etti.

Martin, "Şampiyonluk hâlâ ortada. Ancak artık şampiyonluğu düşünmemem gerektiğini düşünüyorum, benim için artık kaybedilmiş durumda."

"Elbette sonuna kadar mücadele edeceğim. Bunu yalnızca kendim için yapmayacağım çünkü sonuçta ben zaten 2024'te dünya şampiyonu oldum. Takımım ve birlikte çalıştığım insanlar için sonuna kadar savaşacağım." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki sürücü, şimdi gelecek hafta düzenlenecek Katar Grand Prix'sine katılabilecek kadar iyileşmeyi hedefliyor.

Martin, "Yarışmayı denemek için elimden geleni yaptım, motosiklete binmeye çalıştım ancak iyileşme sürecinin henüz çok başındayım."

"İyileşme gerçekten çok hızlı ilerliyor ancak motosiklet üzerinde verimli olabilmem için yeterli değil. Neredeyse hiç ağrı hissetmeden motosiklet sürebileceğimi düşündüm ama bu yalnızca bir tur için geçerliydi. Sonrasında çok fazla ağrı hissetmeye başladım ve istikrarlı turlar atamadım."

"Tur zamanlarına ve performansıma baktığımızda durup beklemeye karar verdik. Ayrıca gelecek hafta Katar yarışı var ve hedefim orada olmak. Takımla birlikte değerlendirdiğimizde devam etmek için kendimi fazla zorladığımı ve bunun bize hiçbir şey kazandırmayacağını düşündük."

"Bir puan almak bile gerçekten çok zor olacaktı. Bu yüzden durmaya, dinlenmeye ve kolumun iyileşmesine izin vermeye karar verdik. Eminim Katar'da kendimi daha iyi hissedeceğim." dedi.

Jorge Martin, Aprilia RS-GP

Photo by: Asif Zubairi / Motorsport Network

Martin, rehabilitasyon sürecine odaklanmak ve Losail'deki geri dönüşüne hazırlanmak için cumartesi günü doğrudan İspanya'ya uçacak.

İspanyol sürücü, evinde uygulayabileceği tedavilerle iyileşme sürecini sürdürmeyi planladığını belirtti: "Bu hafta uyguladığım planın hemen hemen aynısını sürdüreceğim. Evde yapabileceğim bütün tedavileri uygulayacağım."

"Bu hafta boyunca kaydettiğim ilerleme inanılmazdı. Bileğim kırık olmasına rağmen bir MotoGP motosikletini kullanabildim. Bu gerçekten çılgınca. İki dakikanın altında tur zamanı elde ettim, dolayısıyla performansımla gurur duyuyorum. Mutluyum."

"Elbette bu durum üzücü. Gerçekten hayal kırıklığına uğradım ve kendimi oldukça sinirli hissediyorum ancak bu bizim işimiz. Henüz tamamen iyileşmedim."

"Bu hafta kaydettiğim ilerleme inanılmazdı. Önümüzdeki hafta da aynı iyileşme sürecini yaşayabilirsem kendimi belki %80 seviyesinde hissedebilirim. 20 tur tamamlayabilirsem kesinlikle puan alabilirim."

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber MotoGP’de Katar krizi büyüyor: Yarışa katılmayan sürücüler sezonun kalanından men edilebilir!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Stella: "Antonelli şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



3 s



Stella: "Antonelli şampiyon olmayı sonuna kadar hak etti"





Mekies: "Umarım telsiz sorununu artık çözmüşüzdür"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



4 s



Mekies: "Umarım telsiz sorununu artık çözmüşüzdür"





Antonelli: "Ferrari çok hızlı görünüyor"



Formula 1



Formula 1



Meksika GP



4 s



Antonelli: "Ferrari çok hızlı görünüyor"

Daha fazlası

Jorge Martin





Jorge Martin, Malezya GP ilk antrenman seansı için onay aldı!



MotoGP



MotoGP



Malezya GP



2 g



Jorge Martin, Malezya GP ilk antrenman seansı için onay aldı!





Aprilia doğruladı: Jorge Martin, Malezya'da yarışmayı deneyecek



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



4 g



Aprilia doğruladı: Jorge Martin, Malezya'da yarışmayı deneyecek





Jorge Martin, sakatlığının ardından Malezya GP'de geri dönmeyi planlıyor



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



6 g



Jorge Martin, sakatlığının ardından Malezya GP'de geri dönmeyi planlıyor

Daha fazlası

Aprilia Racing Team





Marc Marquez: "Martin daha hızlıydı ancak sınırlarını çok zorladı"



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



7 g



Marc Marquez: "Martin daha hızlıydı ancak sınırlarını çok zorladı"





Martín, Phillip Island’a adapte olmakta zorlandığını açıkladı: “Sanki Ducati sürüyorum”



MotoGP



MotoGP



Avustralya GP



8 g



Martín, Phillip Island’a adapte olmakta zorlandığını açıkladı: “Sanki Ducati sürüyorum”





Aprilia’da şampiyonluk ikilemi: "Net bir strateji belirlememiz gerekebilir"



MotoGP



MotoGP



Endonezya GP



19 g



Aprilia’da şampiyonluk ikilemi: "Net bir strateji belirlememiz gerekebilir"

Son Haberler





Martin: "Şampiyonluk umutlarım büyük ölçüde sona erdi"



MotoGP



MGP MotoGP



Malezya GP



3 dk



Martin: "Şampiyonluk umutlarım büyük ölçüde sona erdi"





2026 Meksika GP 3. antrenman: Son seansın en hızlısı Norris, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



30 dk



2026 Meksika GP 3. antrenman: Son seansın en hızlısı Norris, Antonelli 2., Leclerc 3. sırada





Frederik Vesti'den Cadillac’a açık çağrı: "İki gözüm de o koltukta"



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



43 dk



Frederik Vesti'den Cadillac’a açık çağrı: "İki gözüm de o koltukta"





Canlı dereceler: Meksika GP 3. antrenman



Formula 1



F1 Formula 1



Meksika GP



2 s



Canlı dereceler: Meksika GP 3. antrenman

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol