Martin şampiyon olduğu takdirde Ducati fabrika takımına geçecek!

Francesco Bagnaia'ya karşı şampiyonluk için çekişen Pramac Ducati uydu takımı sürücüsü Jorge Martin'in adı 2024 için Ducati fabrika takımı koltuğuyla anılıyordu. Hatta söylentiler, Valensiya GP sonrası Enea Bastianini'nin yerini alacağı yönündeydi.

Ducati, sakatlıklarla boğuşan Bastianini'nin 2023 yılında Pramac'a geçebileceğini, yerini de Martin'in alabileceğini Malezya GP hafta sonunda doğrulamıştı. Fakat o hafta sonu zafer Bastiani'nin oldu ve spekülasyonlar biraz da olsa azaldı.

Ancak Motorsport.com, sezon finali öncesinde, Martin'in Pazar günü şampiyon olması halinde Martin'in salı günü Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak Ducati fabrika takımına geçeceğini ve testlerde İtalyan marka için çalışacağını öğrendi.

İspanyol sürücünün geçen yıl Ducati ile imzaladığı sözleşmede, şampiyonluğu kazanması halinde ana takıma terfi edebileceğini belirten bir madde yer alıyor.

Bu durum, İtalyan üreticinin Martin'i fabrika takımına geçirme anlaşmasından vazgeçerek, 2024 için Bastianini'yi tercih etmesinin ardından geldi.

Benzer şekilde Bastianini'nin sözleşmesi de İtalyan sürücsünün fabrika takımında sadece bir yıl kalmasını garanti ediyordu.

Ayrıca kontratında -bazı parametrelere bağlı olarak- Ducati'nin Bastianini'yi başka bir yapıya yerleştirebileceği, ki bunun da Pramac olabileceği yönünde maddeler var.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing



Kasım ayının başında Ducati'ye yakın bir kaynak Martin'in Bastianini ile yer değiştirmesinin pek bir ihtimali olmadığını söylemişti.

Fakat Martin'in dünya şampiyonluğunu kazanması halinde otomatik olarak ana takıma geçeceği açıkça belirtildi. Bu bir yıl önce pek olası görünmüyordu, ancak yılın son yarışına girerken gerçek bir olasılık haline geldi.

Cumartesi günü Valensiya'da konuşan Ducati kaynakları, 2018 Moto3 şampiyonu için "böyle bir ihtimalin var olduğunu" belirtti.

Cumartesi günü sprint yarışını kazanan Martin, Bagnaia'nın 14 puan gerisinde yer alıyor.