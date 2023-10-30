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MotoGP Tayland GP
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Martin: “Psikolojik olarak çökmüş durumdayım”

Pramac pilotu Jorge Martin, MotoGP Tayland Grand Prix’sini kazandı. Yarışı kazandıktan sonra üstündeki şampiyonluk baskısı artan pilot, zihinsel olarak çöktüğünü ifade etti.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Germán Garcia Casanova
Yayın tarihi
Jorge Martin, Pramac Racing

Martin, Tayland Grand Prix’sinde KTM pilotu Brad Binder ve şampiyonadaki ana rakibi Ducati pilotu Francesco Bagnaia’yı mağlup ederek zafere ulaştı. Bu sezon dördüncü yarış galibiyetini alan pilot, yarışa pole pozisyonundan başlamıştı.

İspanyol pilot, 26 turluk yarışın büyük kısmını lider götürdü ancak son bölümlerde KTM pilotu Binder ile sıkı bir mücadeleye girişti. Sondan bir önceki turda yarışın liderliğini ele geçiren Martin, yarışı kazandı.

Binder ise pist limitlerini aşması sebebiyle bir sıra ceza aldı ve Bagnaia ikinci oldu. Yarış sonucunda Martin, Bagnaia ile arasındaki puan farkını 13’e indirdi.

Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Martin, pazar günkü yarış öncesinde uyuyamadığını ve psikolojik baskıdan kurtulmak için zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Martin, yarış sonrası açıklamalarında şunları söyledi: “Yoğun bir baskı hissettiğimden şüphe yok.”

“Cumartesi günkü Sprint yarışı zaferinden hiç keyif alamadım çünkü tamamen pazar günkü yarışa odaklanmıştım.”

“Gece hiç uyumadım. Motosikletleri düşünmeden dört, beş gün geçirmem gerek. Psikolojik olarak çökmüş durumdayım.”

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

Martin Tayland’daki yarış zaferinin, 2018’de Moto3 şampiyonluğunu kazandığı Malezya yarışından sonra kariyerinin en iyi yarışı olduğunu söyledi.

Martin’in Tayland’daki zaferi, Endonezya’da kaza yaptığı ve Avustralya’daki başarısız lastik stratejisi nedeniyle lider giderken zafere ulaşamadığı yarışların ardından gelmesi nedeniyle büyük önem taşıyor.

Diğer yandan Martin, bu zor zamanların kendisini daha güçlü kıldığını ve Tayland yarışının kendisinin mücadeleye devam edebileceğini gösteren bir yarış olduğunu söyledi.

Açıklamalarına devam eden Martin, şunları söyledi: “Zor zamanlar geçirdiğimin farkındayım. Toparlanmanın ve tekrardan motivasyon kazanmanın güç olduğu zamanlar bunlar.”

“Ancak bu zamanlar beni kesinlikle daha güçlü kılıyor. Bugünkü yarışta ilk 10 turda yüksek tempoda yarışmak yerine farklı bir strateji tercih ettim. İkinci sıradaki pilottan onda bir, onda iki civarında hızlı turlar attım.”

“Son 12 tur kaldığını gördüğümde tempomu arttırmaya çalıştım. Ancak arayı açamadım ve bugün için üçüncülüğün iyi bir sonuç olacağını düşünmeye başladım.”

“Son turlara doğru Brad beni geçti ancak onun lastiklerini çoktan tükettiğini gördüm. Onu geçmeyi başardım ve yarışı kazanmak için büyük çaba sarf ettim.”

“Bu yarış masaya yumruğu vurduğumu göstermesi açısından önemliydi.”

Ayrıca Martin’in, Tayland Grand Prix’sinde lastik basınç kuralına uymadığı ve belirtilenden daha düşük bir basınçta yarıştığı tespit edildi. Ancak ilk ihlal olduğu için pilota herhangi bir ceza çıkmadı, sadece uyarı ile yetinildi.

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