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Martin: "Portimao'ya dönerek korkumla yüzleşmem gerekiyor"

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Jorge Martin, Nisan ayındaki ciddi kazasının ardından Portimao'da ikinci bir yarış düzenleyeceklerinin açıklanmasının ardından başlangıçta korktuğunu ama sonrasında korkusuyla yüzleşmenin doğru olacağına inandığını belirtti.

Martin: "Portimao'ya dönerek korkumla yüzleşmem gerekiyor"

Pramac'ın çaylak sürücüsü, Nisan ayında Portekiz'de gerçekleştirilen yarışın üçüncü antrenman seansında motosikletini kontrolünü kaybetmiş ve yedinci virajda ellerinin yanı sıra sağ ayak bileğini kırdığı büyük bir kaza yapmıştı.

Hem ayağından hem de bileğinden ameliyat olmak zorunda kalan Martin Portekiz ve İtalya arasındaki dört yarışa katılamadı ancak %100 formunda olmasa bile Ağustos ayındaki Avusturya yarışında sansasyonel şekilde ilk galibiyetini aldı.

2021 takviminin orijinal ikinci kısmındaki yarışların çoğu, COVID-19 nedeniyle iptal edilince, Portekiz'de ikinci bir yarış yapılmasına karar verildi.

Perşembe günü, yılın sondan bir önceki yarışından önce konuşan Martin, piste çıkacağı için korkup korkmadığı sorulduğunda, "Şu an değil çünkü şimdi piste çıkmaya ve sürüş yapmaya hazır hissediyorum."

"Fakat Portimao'ya geri döneceğimizi öğrendiğimde biraz korktum çünkü sonunda bu [kaza] hayatımı biraz değiştirdi."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu kazanın ardından tekrar motosiklete dönüp dönemeyeceğimi bile bilmiyordum."

"Yani biraz garip hissediyorum ama yedinci virajdan geçtiğimde artık biraz daha rahat olacağıma eminim. Kendimi hazır hissediyorum, motosikletim gayet iyi çalışıyor ve bence harika bir iş yapabiliriz. Korkmuyorum, sadece biraz saygı duyuyorum." dedi.

Portimao'da ikinci bir yarış yapılacağını öğrendiğinde ne tepki verdiği sorusuna Martin, "Buraya geri döneceğimizi öğrendikten sonra, ki sanırım üç ay kadar önceydi, takımıma 'Tamam, COVID-19 testim pozitif çıkacak ve bu yüzden orada yarışmayacağım!' dedim."

"Ancak sonunda bu korkuyla, burada yaşadığım sorunla yüzleşmem ve gelecek yıl tutarlı olmak için pisti iyi öğrenmeye çalışmam gerekiyordu."

"Geri dönüyoruz, içerisinde olduğumuz durum bu ve ben her şeye hazırım." cevabını verdi.

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