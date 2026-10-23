MotoGP Avustralya GP
Martín, Phillip Island’a adapte olmakta zorlandığını açıkladı: “Sanki Ducati sürüyorum”
Phillip Island antrenman seansında en yavaş Aprilia olan Jorge Martín, eski takımı Ducati'deki sürüş alışkanlıklarına geri döndüğü için zaman kaybettiğini itiraf etti.
Rachit Thukral Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 23 Eki 2026 15:50
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MotoGP’de şampiyonluk mücadelesinin 18. ayağı olan Avustralya Grand Prix cuma antrenmanlarıyla başladı. Aprilia sürücülerinin pisti domine ettiği günde Marco Bezzecchi zirvede yer alırken, Raul Fernandez ikinci sırayı aldı. Ancak şampiyona lideri Jorge Martín, takım arkadaşlarının gerisinde kalarak seansı liderin 0.255 saniye arkasında beşinci sırada tamamladı.
En yakın şampiyonluk rakibi Marc Márquez’in de gerisinde kalan İspanyol sürücü, geçen yıl yaşadığı sakatlık nedeniyle Phillip Island’daki yarışı kaçırmasının performansını etkilediğini söyledi. Martin, Aprilia motosikletiyle bu pistte yeterli veriye sahip olmadığını belirtti.
Cuma seansının ardından basına konuşan genç sürücü, viraj girişlerinde yaptığı hataları ve sürüş tarzını nasıl değiştirmek zorunda kaldığını şu sözlerle anlattı: "Aprilia’nın sürüş tarzına yeniden adapte olmam gerekiyordu çünkü burada Ducati ile sürmeye çok alışkındım ve viraj girişlerinde gereğinden fazla zorladım. Sanki Ducati sürüyormuşum gibiydi.”
“Bu durum ön lastiklerimi adeta mahvetti, bu yüzden tarzımı biraz değiştirmek zorunda kaldım. Seansın sonlarına doğru kendimi çok daha iyi ve dengeli hissettim.”
Jorge Martin, Aprilia Racing Team
Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images
“Kesinlikle geliştirmemiz gereken detaylar var. Bezzecchi ve diğer Aprilia sürücüleri oldukça hızlıydı. Ama sevindirici olan taraf elimizde veri var ve onlara yetişmeye çalışacağız.”
“Aprilia adına harika bir gündü. Benim açımdan da dürüst olmak gerekirse beklediğimden daha iyi geçti; burada kendi kişisel tur rekorumu kırdım, bu yüzden mutluyum."
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Pist üzerindeki teknik sıkıntılarına değinen ve viraj çıkış hızını artırması gerektiğini vurgulayan Martín, değerlendirmelerini şöyle tamamladı: "Bu geçmişte de yaşadığım bir sorundu ve hâlâ devam ediyor.”
“Virajlara çok hızlı girmeye çalışıyorum ve bu yüzden gazı açmakta geç kalıyorum. Burada bu problem kendini çok daha fazla hissettirdi çünkü viraj çıkışlarında yüksek hıza ihtiyacınız var.”
“Bu yüzden biraz daha erken fren yapıp viraja daha sakin girmeye çalışıyorum, bu da çıkışta bana hız kazandırıyor. Birkaç noktada zorlansam da zirveden çok uzak değiliz."
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- Motorsport.com Ekibi
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