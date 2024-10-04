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MotoGP Japonya GP

Martin, motosiklette iyi hissetmediğini belirterek: "24 tur böyle geçerse çok zor olacak"

Puan lideri Jorge Martin Motegi'deki olumlu Cuma temposuna rağmen “iyi hissetmediğini” söyledi.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Jorge Martin, Pramac Racing

MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin, Pazar günü Japonya Grand Prix'sini kazanmak için yarın bir adım daha atması gerektiğini söyledi.

Martin, ikinci antrenmanda en hızlı üçüncü zamanı yapmasına ve böylece yarın pole pozisyonu için Q2 mücadelesine rahatça girmesine rağmen, ilk günkü antrenmanlar sırasında Pramac Ducati'sinde kendini mutlu hissetmediğini söyledi.

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“Ama kendimi iyi hissetmek istiyorum. Hızım kötü olmasa da motosiklete güvenim tam değil, umarım Pazar günü için bir adım atabilirim.”

“Motosikletle ilgili sorunlar yaşamaya başladım ve kendimi iyi hissetmiyordum. Sabah ön tarafı biraz iyileştirip iyileştiremeyeceğimizi görmemiz gerekecek.”

“Ön tarafı çok fazla kilitliyorum ve dönüşlerde kaybetmeye başlıyorum. Bu şekilde 24 tur atmak çok zor olacak. O zaman bunların gerçekleşmesi çok daha kolay olacak.” dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin'in Cumartesi günkü üçüncü antrenman sırasında bir şeyler bulma planları hava durumu nedeniyle karmaşık hale gelebilir. Şiddetli yağmur bekleniyor ve bu da daha parlak bir hava tahmin edilen Pazar günü öncesinde ilerlemeyi zorlaştırabilir.

Şampiyonadaki rakibi Francesco Bagnaia, puan yarışında kendisinden 21 puan önde olan Martin için böyle bir aksaklığı memnuniyetle karşılayacaktır.

Son MotoGP şampiyonu, Cumartesi günü yapacak daha az işi olacağını belirtti ve Cuma günkü turlarının ardından fabrika Ducati'sinden çok memnun olduğunu söyledi.

İtalyan sürücü, “Çok olumlu bir Cuma günüydü”

“Yarın küçük bir adıma daha ihtiyacımız var ama ne yapacağımızı zaten biliyoruz.”

“Bugün start alır almaz motosikletin üzerinde kendimi iyi hissettim. Bu sabah motosiklet üzerinde yaptığımız her şey iyiydi. Hissiyatımı geliştirdik, frenlemeyi geliştirdik ve bence mutlu olabiliriz.”

“Öğleden sonra koşullar çok daha iyiydi ve frenlemeye daha da fazla odaklanabildik. Hızımız harikaydı.” dedi.

Bagnaia, ikinci antrenman seansında yedinci olmasını, en umut verici turu sırasında 11. virajda yaptığı bir sürüş hatasına bağladı.

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