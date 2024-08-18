Martin, MotoGP'deki uzun tur kuralının gözden geçirilmesini istiyor

Pramac sürücüsü Jorge Martin, Avusturya Grand Prix'si sprintinde şikanı kesme cezası aldıktan sonra MotoGP'nin uzun tur kuralının yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Yarışa pole’den başlayan Martin, Cumartesi günü Spielberg'deki yarı mesafe yarışını lider götürürken, 2. virajı kaçırdı ve kaçış yolunu kullanarak Francesco Bagnaia'nın fabrika Ducati'sinin arkasında ikinci sırada piste yeniden katıldı.

Bu hata nedeniyle yavaşlamış ve bir pozisyon kaybetmiş olsa da veriler kuralların gerektirdiği şekilde aynı sektörde bir saniye geriye düşmediğini gösterdi ve hakemlerin kendisine uzun tur cezası vermesine neden oldu.

26 yaşındaki pilot, 4. virajın çıkışında virajı aldığında Bagnaia'nın sadece birkaç onda biri kadar gerisindeydi, ancak bu ceza onu üçüncü sırada, şampiyonluk rakibinin neredeyse dört saniye gerisinde bıraktı.

Gresini'den Marc Marquez'in geçirdiği kaza onu ikinci sıraya yükseltti, ancak kaybettiği yeri geri alma ve yılın üçüncü sprint zaferine ulaşarak şampiyona sıralamasının zirvesinde kendisiyle aynı seviyeye gelen Bagnaia'ya atak yapma şansı yoktu.

Yarış sonrasında konuşan Martin, yarışçıların pist dışına çıkarak zaten zaman kaybetmişken, bu şekilde pist dışına çıktıkları için cezalandırılmalarının “haksızlık” olduğunu düşündüğünü söyledi.

Martin İspanyol yayıncı Dazn'a verdiği demeçte, “Elbette kural gözden geçirilmeli.”

“Daha eğlenceli ve muhteşem bir yarış olurdu.”

“Sanırım Pecco ile mücadele edebilirdim, baskı kuralına uymak için birkaç tur bekledim.”

“Sonuçta aynı anda düşünülmesi gereken pek çok şey var. Atak yapmak istediğimde düz gittim ve bana uzun tur cezası verdiler."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Pist dışına çıkarak zaman kaybettikten sonra bunun için ceza almanın adil olduğunu düşünmüyorum. Zaten zaman kaybetmişseniz, cezaya ne gerek var bilmiyorum.

“İstediğim için düz gitmiyorum, bir mücadelede sınırda olduğum için düz gidiyorum.”

“Belki de en iyisi yarışı bırakmak ve en azından iyi bir mücadelenin tadını çıkarmaktır.” dedi.

Martin ve Bagnaia, açılış turunda birkaç kez pozisyon değiştirdiler, ancak İspanyol sürücü fazla hızlı bir şekilde 2. viraja doğru indiğinde ve virajı kesmek zorunda kaldığında aralarındaki düello sona erdi.

Hakemler beşinci turda resmi olarak Martin'e yaptırım uyguladı ve Martin de sekizinci turda Aprilia pilotu Aleix Espargaro'nun hemen önünde piste döndü.

Martin, ceza alacağını bilseydi normal şekilde devam edeceğini ve kasıtlı olarak Bagnaia'nın arkasına düşmeyeceğini iddia etti.

“Adil ya da değil, sonuçta olan oldu.”

“Bugün zorluklarla dolu bir gündü. Bu durumda elimden gelenin en iyisini yaptım.”

“2. virajda biraz uzun gittim çünkü Pecco ile de fazla boşluğum yoktu ve hatta geçmesine izin verdim.”

“Virajı keserek hızlıca önüne geçmedim, sadece pozisyonu Pecco'ya kaptırdım. Yine de uzun bir tur cezası aldım.”

“Bilseydim ilk sırada kalır ve cezayı beklerdim. Ama böyle oldu.” dedi.

Bagnaia, Red Bull Ring'de güçlü bir geçmişe sahip, 2022-23 yıllarında Avusturya GP'sinde iki kez zafer kazandı.

Martin sıralama turlarında pole pozisyonunu kazanarak Bagnaia'ya karşı üstünlük sağladı, ancak puanların yarısının alındığı sprint yarışında öne çıkan Bagnaia oldu.

Bagnaia'ya birçoklarının beklediğinden daha yakın olduğu sonucuna varan Martin, Pazar günkü grand prix'de iki kez şampiyon olan Bagnaia'ya meydan okuyabilecek hıza sahip olduğuna inanıyor.

“Yarışı kurtardığımı düşünüyorum, bu zorluklara rağmen ikinci olmak iyiydi”

“Uzun tur sınıra çok yakındı. Yarış dışı kalacağımı ve hatta bir tur daha atacağımı düşündüğüm bir an oldu. Ama kurtarmayı başardım.”

“Bir ikincilik daha aldım ki gerçekçi olmak gerekirse üçüncü olabilirdim.”

“Ancak uzun tur olmadan yarın Pecco ile mücadele edebilecek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum.” diye ekledi.