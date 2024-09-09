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MotoGP San Marino GP

Martin, Misano'da kendisine pahalıya mâl olan motosiklet değişimi kararında hatayı üstlendi

MotoGP dünya şampiyonası lideri Jorge Martin, Misano'daki San Marino Grand Prix'sinde kısa süreli bir yağmur sırasında motosiklet değiştirme kararının "tamamen kendi hatası" olduğunu kabul etti.

Neva Ünsaldı
Neva Ünsaldı
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, MotoGP San Marino Grand Prix'sinde yarışını mahveden kısa yağmur yağışı sırasında motosiklet değiştirmek için pite girmeyi tercih ettiği için suçu üstlendi.

Pramac'tan Martin, Misano'da kısa süreli yağmur yağışı sırasında pit alanına giren birkaç sürücüden biri olarak dünya şampiyonu ve baş rakibi Francesco Bagnaia'ya 19 puan kaybetti.

San Marino asfaltı birkaç dakika içinde kurudu ve İspanyol sürücü, pite gelerek kuru ayar ve lastiklere sahip orijinal GP24 motosikletine geri dönmek zorunda kaldı. Bu süreçte liderlerin bir tur gerisine düştü ve son şampiyona puanı olan 15. sıraya geriledi.

Martin yarıştan sonra medyaya yaptığı açıklamada, “Şampiyonadan çok yarışı düşünüyordum, bu yüzden pit yapmanın daha iyi olacağını düşündüm.”

“Bir dahaki sefere Pecco'nun arkasında bekleyeceğim ve aynısını yapacağım.”

“Kesinlikle ıslaktı. Sanırım Morbidelli kaza yaptı. Eğer yağmur aynı şekilde devam etseydi o zaman kazanırdım! Ama bir turdan diğerine yağmur durdu. Pitten çıkar çıkmaz bekledim ama sonra en iyi seçeneğin geri dönmek olduğunu anladım.”

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin ayrıca, yarışın bayraktan bayrağa olacağının düşünülmesine ve her takımın pit alanında ısınan ikinci bir motosikleti olmasına rağmen, Pramac ekibiyle kesin bir stratejiye karar vermediğini de itiraf etti.

“Bu konuda konuşmadık ve ne olacağını bilmiyordum”

“Belki de bu yüzden durdum. Belki de bu sefer aramızda anlaşamadık.” dedi.

Kazanan Marc Marquez, hiçbir takımın sürücü için bir karar veremeyeceğini; kararın pistteki hislere dayanması gerektiğini söyledi.

Martin, “Üçüncü virajdan 11. viraja kadar çok yağmur yağıyordu, bu yüzden kararımı verdim.”

“Bir dahaki sefere rakibimi takip edeceğim.” dedi.

Martin hâlâ MotoGP sürücüler şampiyonasında Bagnaia'nın 7, Marquez'in 53 ve Bagnaia'nın Ducati’den takım arkadaşı Enea Bastianini'nin 62 puan önünde liderliğini sürdürüyor.

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