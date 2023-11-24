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Martin: "Michelin henüz Katar GP'de yaşadığım sorunlara ilişkin açıklama yapmadı"

Pramac'tan Jorge Martin, Katar Grand Prix'sinde kendisini zor durumda bırakan MotoGP lastik sorunları konusunda Michelin'den "henüz bir cevap alamadığını" söylüyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Ezel Tan
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Jorge Martin, Pramac Racing

Martin, geçtiğimiz Pazar günü kendisini ilk turdan itibaren etkileyen belirgin bir lastik sorunu nedeniyle 10. oldu ve bu yılki en kötü sonucunu aldı.

Francesco Bagnaia'nın yarışı ikinci sırada tamamlamasıyla Martin, sezonun final yarışına 21 puan geride gidiyor.

Martin Katar'da Michelin'i sert bir dille eleştirmiş ve lastik sorunu nedeniyle şampiyonluğun kendisinden "çalındığını" söylemişti.

Michelin şu anda sorunu araştırıyor ve henüz bir bir açıklama yapmış değiller.

Martin Perşembe günü Valensiya'da Michelin'den sorunun ne olduğuna dair bir açıklama alıp almadığı sorulduğunda "Hayır, henüz bir cevap gelmedi."

"Elbette zor bir yarıştı. İlk turdan itibaren oldukça zorlandım ve henüz bu konu hakkında bir cevabım yok. Bu tür şeyleri analiz etmek için zamana ihtiyaç var."

"Yarıştan sonra biraz fazla konuşmuş olabilirim çünkü gerçekten fevri bir insanım fakat henüz tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Belki bir ya da iki ay içinde anlayacağız." cevabını verdi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

Martin, Katar'da olanları unutmanın "kolay" olduğunu ve sezon finaline de kaybedecek bir şeyi olmadığı için "rahat gittiğini" söyledi.

"Son yarışın ardından artık işimizin biraz daha zor olduğu kesin."

"Gidişatımız iyiydi, iyi puanlar kazanıyorduk fakat artık oldukça uzaktayız."

"Bu yüzden oldukça rahatım, Katar'daki yarıştan sonra sonra kazanmanın gerçekten zor olduğunu anladım."

"Tüm sezon boyunca yaptıklarımdan memnunum. Artık kaybedecek bir şeyim yok, hafta sonunun tadını çıkarmaya ve her iki yarışı da kazanmaya çalışacağım."

"Hoşlandığım ve hızlı olduğum bir pistte bunu gerçekten yapabilecek kapasitedeyim."

"Benim için Katar'ı unutmak oldukça kolaydı. Bunun benim hatam olmadığını biliyorum, bu yüzden insanlarımın mutlu olmasına yardım etmeye çalıştım, oysa bunun tam tersi olmalıydı."

"Olan oldu, artık bunu düşünmek istemiyorum. Sadece bu hafta sonuna odaklanacağım. Geçmişte 21 puan belki çok fazlaydı ama şimdi o kadar da fazla değil."

"Yani hâlâ bir şansımız var. Ne olursa olsun iyi olacak. İkinci bitirirsek iyi, kazanırsak da harika olur."

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