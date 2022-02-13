Martin: "Mandalika MotoGP pistindeki çakıllar bıçak gibi"

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MotoGP'de bir yarış galibiyeti bulunan Martin, Cumartesi günü Endonezya'da gerçekleştirilen ikinci testte, RNF Racing sürücüsü Andrea Dovizioso ve Tech3 çaylağı Raul Fernandez ile birlikte ağır kaza yapan sürücülerden biriydi.

Cumartesi günkü testi dokuzuncu tamamlayan Martin, pistin en kirli yeri olan 15. virajda çizginin dışına çıkarak düştü.

İspanyol, Mandalika'daki çakılların "çok acı verici" olduğunu ve Mart ayındaki Endonezya Grand Prix'si öncesi düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

Martin, "10. virajda biraz dışarıdaydım bu nedenle 15. viraja geldiğimde büyük bir kaza yaptım."

"Tehlikeliydi ama olan oldu ve yarın zorlamaya devam edeceğiz. Sürebiliyoruz ama çizgilerde dikkatli olmamız gerekiyor. Çizgiden dışarı çıkmamalıyız."

"Eğer küçük bir hata yaparsanız büyük bir kaza yapabilirsiniz."

"Ayrıca, çakıllar çok garip ve çok acı verici."

"Neden böyle bilmiyorum ama kazadan dolayı hâlâ acı çekiyorum çünkü çakıllar çok sert."

"Normalde küçük çakıllar oluyor ama buradakiler bıçak gibi. Buna bakılması gerekiyor." dedi.

Takaaki Nakagami, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Pist yüzeyi bu hafta sonu fazla kirli olması nedeniyle eleştirildi. Bu da, Cuma günü yapılacak testin, sürücüler pisti temizlemek için çıkartılmadan önce bir saatten fazla durdurulmasına neden oldu. Yamaha sürücüsü Franco Morbidelli, bunun "çok tehlikeli" olduğunu söyledi.

Düşenlerden biri olan Aprilia sürücüsü Aleix Espargaró da bu durumu eleştirdi ve pistin, geçtiğimiz Kasım ayında WSBK için başarılı bir şekilde kullanılabilmesine rağmen "yarışa hazır olmadığını" söyledi.

Espargaro, "Başlangıçta bu testi iki hedef için kullanmak istiyordum. Yarış için hazırlanmak ama aynı zamanda gelecek yarışlar için kendimi ve motosikleti hazırlamak."

"Ancak Michelin lastikleri, GP için çok değişecek gibi duruyor çünkü bu onlar için de yeni bir pist. Bilgileri yok."

"Yani bu lastikler iyi çalışmıyorsa veya bir nedenden dolayı biraz tehlikeliyse, lastikleri değiştirecekler. Lastikleri değiştirirlerse sıfırdan başlamayacağız ama GP'de aynı ayarları kullanmak zor olacak."

"Pist şu anda yarışa hiç hazır değil."

"Yani bu testte Malezya'daki kadar maksimumda kullanamıyoruz."

"Ancak bir sonraki sürüşümüz Katar olacak. Bu nedenle hazır olmaya çalışacağım." dedi.

Joan Mir, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki sürücüsü Joan Mir de düşenlerden biriydi ve Espargararo'nun yorumlarına katılmadığını ancak pistin şu anki durumunda geçiş yapmanın imkansız olacağını söyledi.

Mir, "Bence pist güvenli."

"Ancak dün çok kirliydi. Kaza yaptım çünkü sıcaklık fazlaydı."

"Frenlerde daha fazlasını yapmaya çalışıyordum ve ön tarafın kontrolünü kaybettim. Çizgide değildim."

"Çizgiyi biraz kaybederseniz düştüğünüz doğru."

"Ancak bence pist güvenli. Yine de GP için, çizgi dışında daha iyi olmamız adına pisti temizlemeliler."

"Eğer pist yarışta böyle olursa hiç geçiş görmeyeceğiz çünkü sadece bir çizgi olacak." dedi.