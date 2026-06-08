Martin Macaristan’daki kaza sonrası özür diledi: "Motosikletin kontrolünü kaybettim"

MotoGP dünyası, Macaristan hafta sonuna damga vuran korkunç kazayla sarsıldı. Yarışın henüz ilk turunda, ilk virajda yaşanan ve tam beş pilotun birden yerde kalmasına neden olan zincirleme kazanın merkezindeki isim Jorge Martin, sosyal medya hesabı üzerinden resmi bir açıklama yayınladı.

İç çizgiden manevra yapmaya çalışırken frenleme noktasını kaçıran ve takım arkadaşı Marco Bezzecchi ile çarpışarak Fermin Aldeguer, Fabio di Giannantonio ve Raul Fernandez’i de beraberinde sürükleyen Martin, yaşananlardan dolayı büyük bir üzüntü duyduğunu belirtti: "Bugün yarışın ilk turunda yaşanan kazaya dahil olan herkesten tüm kalbimle özür dilerim.”

“Frenajda motosikletin kontrolünü tamamen kaybettim ve maalesef engel olamadığım zincirleme bir kazaya yol açtım.”

Jorge Martin, Aprilia Racing Team crash Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

“Şu an için en önemli şey, Tanrı'ya şükür ki hiçbirimizin ciddi bir sakatlık yaşamamış olması. Bu tarz büyük kazalarda gerçekten önemli olan şey budur.”

“Bu kazanın diğer sürücülerin ve takımlarının emeklerine, kariyerlerine getirdiği olumsuz sonuçlar için çok üzgünüm.”

“Pistte hiçbir zaman kendinizi böyle bir durumun içinde bulmak istemezsiniz. Bugün bana destek mesajı gönderen, anlayış ve saygı gösteren herkese çok teşekkür ederim."

Jorge Martin ve Marco Bezzecchi ikilisi, geçtiğimiz yılın Japonya Grand Prix'sinde de çok benzer bir start kazası yaşamıştı.

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

O dönem köprücük kemiği ciddi şekilde hasar alan İspanyol pilot, bu kez şanslıydı ve kazaya karışan diğer dört pilot gibi olayı yara almadan atlattı. Geçmiş sezondaki cezalar her yıl başında sıfırlandığı için bu hata "ilk ihlal" olarak değerlendirildi ve Martin’e sonraki yarış için çift uzun tur cezası verildi.

Ancak kazanın Aprilia takımına puan tablosundaki etkisi ağır oldu.

Balaton'daki bu kaos, zirve mücadelesini de tamamen yeniden şekillendirdi. Kazadan sıyrılmayı başaran Ducati pilotu Marc Marquez, Macaristan'da hafta sonunu çifte zaferle kapatarak başarı elde etti.