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MotoGP İtalya GP

Martin, İtalya GP'de liderlik savaşı olmamasını lastik basıncı kuralına bağlıyor

Pramac sürücüsü Jorge Martin, MotoGP'nin katı lastik basıncı kuralının Pazar günkü İtalya Grand Prix'sinde aksiyon yaşanmamasının başlıca nedeni olduğunu söyledi.

Ezel Tan
Francesco Bagnaia, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia'nın ilk turda liderliği aldığı ve galibiyete ulaştığı İtalya GP'de neredeyse hiç geçiş yaşanmadı.

Bitime üç tur kala ön tarafta Marc Marquez, Jorge Martin ve Enea Bastianini gibi sürücüler arasında birkaç pozisyon değişikliği yaşandı. Bu da yarışın en heyecanlı anıydı.

Fakat Bagnaia, Martin'in yarış boyunca kendisine yaklaşmasına izin vermediği için, liderlik mücadelesi açısından sezonun en sıkıcı yarışı ortaya çıktı.

Yarış boyunca şampiyona lideriyle arasını yarım saniye civarında tutan Martin, lastik basıncı kuralı yüzünden tempo yükseltemediğini söyledi.

Her sürücü, yarışın sonunda zaman cezası riskiyle karşılaşmamak için yarış mesafesinin %50'sii belirtilen lastik basıncının üzerinde geçmeli.

Martin, “Bagnaia'yı geçmeyi gerçekten düşünüyordum. Fakat bu lastik basıncı sınırı ile ön sıcaklık yüzünden çok sınırdayız."

“0.3 saniye veya daha yakın olduğunuzda daha da yaklaşmak imkansız. Öndeki sürücünün bir hata yapması gerekiyor yoksa hamle yapmak imkansız."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Daha fazla gösteri sunamamak üzücü çünkü bu kural olmasaydı atak yapma şansım olurdu diye düşünüyorum."

“Bugün benim yerim ikincilikti, fakat hata yüzünden üçüncülük oldu.” dedi.

Martin, ikinciliği garantilediğini düşünerek çoktan gevşemiş olmasının kendisine ikinciliğe mâl olduğunu söyledi.

“Yarış bittikten sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadım çünkü son virajda pozisyon kaybetmek beni oldukça üzdü."

“Bu daha çok benim hatamdı. Pit tabelasında 0.8 saniye gibi bir fark gördüm ve rahatladım. Zorluyordum ama sınırda değildim. Kaza yapmak istemedim çünkü Pecco'nun zaten çok uzakta olduğunu biliyordum."

“Kimsenin orada olmadığını düşündüm ve sonra motosikletinin sesi geldi. Bunun olmasının mümkün olmadığını söyledim..."

"Sizi temin ederim bu hata bir daha tekrarlanmayacak.”

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