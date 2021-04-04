Martin, ilk pole pozisyonuna rağmen Doha GP'yi kazanmayı beklemiyor

Moto2'den MotoGP'ye geçiş yapan çaylak sürücü, Cumartesi günkü sıralama seansında iyi bir tempoya sahipti ve 1:53.106'lık zaman turuyla, daha henüz ikinci yarışında pole pozisyonu alarak dikkatleri üzerine çekti.

Martin, 2019'da Fabio Quartararo'dan bu yana pole pozisyonu alan ilk çaylak sürücü olurken, Ducati de Johann Zarco'nun ikinci olmasıyla beraber 2018 Aragon'dan bu yana ilk kez 1-2 oldu.

İspanyol sürücü, Doha GP sıralama turları için kendisine ilk beşi hedeflediğini kabul ederken, pazar günkü yarış için de umutlarının yine bu pozisyonlar için olduğunu belirtti.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk pole pozisyonunu yorumlayan Martin, neler söyleyebileceği sorusuna, "Bilmiyorum, hislerimi kelimelere dökmek çok zor."

"İlk denememde Joan Mir'in arkasındaydım ve kendime çok güveniyordum. Onu gerçekten çok hızlı yakalıyordum ve 'tamam, takip için daha hızlı bir motosiklet bulmam gerekiyor' dedim."

"Pecco'nun arkasında olmayı umuyordum ama o da turlarını hiç geliştirmiyordu ve ben de kendi kendime 'Tamam, turumu geliştirme ve kim olduğumu gösterme vakti' dedim."

"Elbette, pole pozisyonunu almayı beklemiyordum, ilk dört veya beş sırada olmayı bekliyordum."

"Fakat turu bitirip ilk sırada olduğumu görünce, hislerim inanılmazdı."

“Aileme, birlikte çalıştığım tüm ekibe ve sadece bir ay içinde garajda oluşturduğumuz bu harika aileye teşekkür etmek istiyorum."

"Bu harika. Yarın yeniden çaylak olma zamanı. Hâlâ yeniyim, gencim ve henüz [yarışı] kazanacak hızım yok. Bu yüzden yarın benim için kesinlikle zafer günü olmayacak."

"İlk altı için savaşabilirsek bu harika olur ve çok mutlu olurum."

"Dördüncü antrenmanda geliştik ancak bu adamlarla [Zarco ve Viñales] karşılaştırıldığında 0.4 saniye var. Bu şekilde zafer için savaşmak imkansız. Her şey olabilir, ancak kazanma şansım olsun istiyorsam, ilk altı veya yedi sürücünün düşmesi gerekiyor."

"Böyle de kazanmak istemiyorum, sadece hazır olduğum zaman onları yenmek istiyorum. O an da henüz gelmedi." yanıtını verdi.

Öte yandan sezona iyi başlayan Zarco, pole pozisyonu mücadelesinde takım arkadaşına geçildiğini için şaşırdığını kabul ediyor.

Zarco, "Oldukça mutluyum, 1:52'nin sonlarına inmek bizim için iyi bir hedefti, bitiş çizgisini geçtiğimde ve bu 1:53.2'yi gördüğümde, pole pozisyonunda olmayı bekledim."

“Fakat takım arkadaşımın pole pozisyonunda olduğunu gördüğümde biraz şaşırdım."

"Elbette mutluyum çünkü Pramac ekibi için her şey mükemmel gidiyor, birinci ve ikinci sıradayız ve sadece mutlu olabiliriz."

"Harikaydı. Herhangi bir kafa karışıklığı olmaması adına üçüncü antrenmanda sürüş yapmadım." derken, "Bence Vinales şu anda bizden daha hızlı." açıklamasında bulundu.