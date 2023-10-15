Martin: "Er ya da geç bir kaza yapacaktım"
Pramac sürücüsü Jorge Martin, kendisini MotoGP Endonezya Grand Prix'sinde liderlikten eden hatanın 'er ya da geç gerçekleşeceğini' söyledi ve düşüşüne neyin sebep olduğunu açıkladı.
İspanyol sürücü Cumartesi günü Mandalika pistinde yapılan sprint yarışını kazandı ve şampiyonada Bagnaia ile 7 puanlık bir fark açtı.
Yarışın ilk turunda ise altıncı sıradan liderliği ele geçiren Martin, 27 turluk yarışı domine edecek gibi görünüyordu ki 13. turda 11. virajda kaza yaptı.
Bagnaia, yarışı kazanarak şampiyona liderliğini 18 puan farkla geri aldı.
Martin'in 10. virajda pistin kirli kısmına girmesine bağlı olduğunu açıkladığı bu kaza, Amerika GP'sinden bu yana ilk yarıştan oldu.
Martin, kazaya kadar olan yarışı hakkında, "Evet, mükemmeldi."
"Harika bir başlangıç yaptım ve sonra bu farkı biraz daha açmaya çalışıyordum."
"Sonra 2.8 saniyeyi gördüğümde gerçekten şaşırdım ve 'Tamam, belki de sakin olma zamanıdır' dedim."
"10. virajda biraz genişledim ve pistin o tarafı biraz kirli gibi görünüyordu. Bu yüzden 11. viraja girdiğimde bir önceki turun aynısını yaptığımda ön tarafı kaybettim. Ama böyle şeyler olabilir."
"Kendimi harika hissediyordum, o noktada çizgiyi kapatmaya çalışırken çok sert fren yapmıyordum."
"Üç saniye avantajım vardı, zaten zor işi yapmıştım. Sadece yarışı bitirmek için tur atıyordum."
"Ama olan oldu. Bu saniyelerle öndeyken konsantrasyonu korumak elbette kolay değil."
"Ama güvenli bir modda gidiyordum diyebilirim. Hızım yerinde olduğu için mutluyum ve tüm pistlerde hızlıydım."
"14 yarıştır hata yapmıyordum. Elbette bu sadece istatistik, er ya da geç gelecekti ve sonunda geldi. Dolayısıyla, kalan yarışlarda zafer için mücadele edeceğimden eminim."
Martin, yumuşak ön lastiği kullanan az sayıdaki sürücüden biriydi ancak bunun kaza yapmasına katkıda bulunmadığını düşünüyor.
Tekrar yumuşak ön lastiği seçip seçmeyeceği sorulduğunda Martin, "Evet, kesinlikle."
"Kendimi çok iyi hissediyordum. Kaza yapmama neden olan şey 10. virajdaki topraktı." şeklinde yanıt verdi.
Son Haberler
Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak
Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak Ferrari, şampiyonaya değer katmadığı sürece 11. takıma karşı çıkacak
Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"
Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili" Wolff: "Sorunlarımız aracın arka tarafıyla ilgili"
Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor
Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor Sainz, Ferrari ile yakında yeni anlaşmayı imzalamayı bekliyor
Red Bull, Perez'e uyarı mı verdi?
Red Bull, Perez'e uyarı mı verdi? Red Bull, Perez'e uyarı mı verdi?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar