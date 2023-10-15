Martin: "Er ya da geç bir kaza yapacaktım"

İspanyol sürücü Cumartesi günü Mandalika pistinde yapılan sprint yarışını kazandı ve şampiyonada Bagnaia ile 7 puanlık bir fark açtı.

Yarışın ilk turunda ise altıncı sıradan liderliği ele geçiren Martin, 27 turluk yarışı domine edecek gibi görünüyordu ki 13. turda 11. virajda kaza yaptı.

Bagnaia, yarışı kazanarak şampiyona liderliğini 18 puan farkla geri aldı.

Martin'in 10. virajda pistin kirli kısmına girmesine bağlı olduğunu açıkladığı bu kaza, Amerika GP'sinden bu yana ilk yarıştan oldu.

Martin, kazaya kadar olan yarışı hakkında, "Evet, mükemmeldi."

"Harika bir başlangıç yaptım ve sonra bu farkı biraz daha açmaya çalışıyordum."

"Sonra 2.8 saniyeyi gördüğümde gerçekten şaşırdım ve 'Tamam, belki de sakin olma zamanıdır' dedim."

"10. virajda biraz genişledim ve pistin o tarafı biraz kirli gibi görünüyordu. Bu yüzden 11. viraja girdiğimde bir önceki turun aynısını yaptığımda ön tarafı kaybettim. Ama böyle şeyler olabilir."

"Kendimi harika hissediyordum, o noktada çizgiyi kapatmaya çalışırken çok sert fren yapmıyordum."

"Üç saniye avantajım vardı, zaten zor işi yapmıştım. Sadece yarışı bitirmek için tur atıyordum."

"Ama olan oldu. Bu saniyelerle öndeyken konsantrasyonu korumak elbette kolay değil."

"Ama güvenli bir modda gidiyordum diyebilirim. Hızım yerinde olduğu için mutluyum ve tüm pistlerde hızlıydım."

"14 yarıştır hata yapmıyordum. Elbette bu sadece istatistik, er ya da geç gelecekti ve sonunda geldi. Dolayısıyla, kalan yarışlarda zafer için mücadele edeceğimden eminim."

Martin, yumuşak ön lastiği kullanan az sayıdaki sürücüden biriydi ancak bunun kaza yapmasına katkıda bulunmadığını düşünüyor.

Tekrar yumuşak ön lastiği seçip seçmeyeceği sorulduğunda Martin, "Evet, kesinlikle."

"Kendimi çok iyi hissediyordum. Kaza yapmama neden olan şey 10. virajdaki topraktı." şeklinde yanıt verdi.