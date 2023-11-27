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Martin: "Eğer şu ana kadar Ducati'ye değerimi kanıtlayamadıysam, asla kanıtlayamayacağım"

Jorge Martin, Ducati'ye fabrika takımı koltuğunu hak ettiğini kanıtlamadıysa, 2023 şampiyonluğu yenilgisinden sonra asla kanıtlayamayacağını düşünüyor.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac sürücüsü Pazar günü Valensiya Grand Prix finaline Francesco Bagnaia'nın 14 puan gerisinde girdi, ancak Marc Marquez ile mücadele ederken altıncı turda kaza yaptı.

Grand Prix öncesinde Autosport, Ducati'nin Martin'i şampiyonluğu kazanması halinde fabrika takımına terfi ettireceğini açıkladı.

Bu artık pek olası görünmüyor, ancak Martin bu şans için yeterince şey yaptığını düşünüyor ve ona göre eğer Ducati bunu şu ana kadar görmediyse, asla görmeyecek demektir.

Autosport'un gelecek yıl için bir fabrika takımı hamlesinin olası olup olmadığı sorusuna Martin, "Sanmıyorum."

"Bulunduğum yerden memnunum. Bence bugün kazansam bile terfinin bir anlamı olmayacak. Çünkü kazanırsanız en iyi takımda olursunuz ve biz zaten en iyi takımdayız."

"Bence, samimi olmak gerekirse, eğer kırmızıda olmak için potansiyelimi henüz göstermediysem, bundan sonra da gösteremeyeceğim çünkü bundan daha fazlasını yapmak oldukça karmaşık olacak."

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing

Martin, Bagnaia'yı yenerken karşılaştığı zorluk göz önüne alındığında Pazar günü şampiyonluğu 'kaybetmediğini' düşünüyor ve sezonun ikinci yarısında 'en güçlü' sürücü olduğuna inanıyor.

"Pecco'yu tebrik etmek istiyorum."

"Bu şampiyonluğu onun da çok hak ettiğini düşünüyorum, bu sezon harika bir iş çıkardı ve Ducati adına da mutluyum."

"Kendimle ilgili olarak ise ilk başta kesinlikle ağlanacak bir gün gibi hissediyordum, kesinlikle benim için unutulacak bir gündü."

"Ama şimdi böyle hissetmiyorum. Bugün, bir uydu takımında olmaktan dolayı başardıklarımızı kutlamak için bir gün olabilir."

"Yani, bence tarih yazdık ve 13 galibiyetten, podyumlarımızdan ve lider gittiğimiz turlardan dolayı mutluyum. Bence bu sezon olağanüstü bir iş çıkardık."

"Hedefimiz ilk üçe girmekti ve biz bundan çok daha fazlasını yaptık."

"Bunu elde etmeye bu kadar yaklaştığınızda, kaybetmek istemezsiniz. Ama bugün şampiyonluğu kaybetmediğimizi düşünüyorum."

"Mesele şu ki, 21 puan geride olmak büyük bir sorundu. Ancak sezonun ikinci yarısından itibaren oldukça güçlü olduğumuzu hissediyorum."

Martin'in yarışı üçüncü turdaki ilk virajda Bagnaia'nın hava koridoruna kapılmasıyla pist dışına taşarken, kısa bir süre altıncılık için mücadele ettikleri sırada Maverick Vinales'in kendisine karşı aşırı agresif davrandığını hissetti.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Jorge Martin, Pramac Racing crash

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Repsol Honda Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing kazası

İlk virajda yaşadığı olayla ilgili olarak, "Pecco'yu geçmeye çalışıyordum." 

"Gerçekten karmaşık bir yerdi ama bence yarışı biraz ilerletmek için en iyi seçenek buydu."

"Sonra bunun çok riskli olduğunu gördüm, arkasına geçmeye çalıştım ama hava koridoru beni içine çekti. Onu dışarı iteceğimi ve büyük bir kaza olacağını düşündüm."

"Bu yüzden ondan kaçınmaya çalıştım, dış taraf gerçekten kaygandı ve piste geri dönmeye çalıştım. Bence harika bir tempom vardı, zorluyordum ama lastiği de yönetiyordum."

"Maverick'in tam olarak ne yaptığını anlamadım çünkü ben şampiyonluk için mücadele ediyordum, o ise altıncılık için mücadele ediyordu."

"Bu yüzden onun için beni geride bırakmanın bir anlamı yoktu. Belki ben de Maverick'i geçtikten sonra biraz sabırlı olmalıydım."

"Marc'ı hemen geçmeye çalıştım. Pozisyonu aldığımı düşündüm ama virajda beni geçtiğinde çizgiyi kapattığını hissettim ve hiçbir şey yapamadım." dedi.

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