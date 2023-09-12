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Martin: "Ducati'yi şampiyonluğa taşımak benim sorumluluğum değil"

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, bireysel olarak şampiyonluğu istese de fabrika sürücüsü olmadığı için bu konuda sorumluluk hissetmediğini belirtiyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Jorge Martin, Pramac Racing

Misano'da grand slam'i sadece en hızlı turu atamayarak kaçıran Martin, hiç şüphesiz ki kariyerinin en iyi yarış hafta sonunu geride bıraktı.

Dahası, şampiyona lideri Francesco Bagnaia'nın sakatlığı nedeniyle nispeten zayıf bir hafta sonu geçirmesi, kendisinin farkı 50'den 36'ya indirmesini sağladı.

Artık şampiyonluğu düşünüp düşünemeyeceği sorulan Martin ise bu konuda herhangi bir baskı hissetmediğini söylüyor.

Martin, "Açıkçası sadece anın tadını çıkarmak istiyorum."

"Elbette hedefim sadece yarış kazanmak. Ben bir fabrika sürücüsü bile değilim, bu yüzden şampiyonayı kazanmak benim sorumluluğumda değil."

"Böyle bir sorumluluğum varmış gibi hissetmiyorum. Elbette, eğer bir şansım olursa -şu anda olduğu gibi- bunu elde etmeye çalışacağım.

"Ancak fabrika sürücüsü olduğum gün gelecek ve şu an için değilim. Anın tadını çıkarmaya çalışacağım ama şampiyonluk benim sorumluluğumda değil."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Şampiyonluğu kazanmak bireysel olarak benim elimde, benim için bir rüya gibi."

"Söylemeye çalıştığım şey, fabrika sürücüsü olmadığım için bir sorumluluk da üstlenemeyeceğim." 

"Ama eğer yapabilirsem bunun için savaşacağım, sadece takıntı haline getirmeyeceğim. Umarım yakında fabrika takımına da yükselebilirim."  

"Sıralama turlarında önde olduğumda tüm sezon boyunca podyum ve zaferler için mücadele ettim."

"Assen, Silverstone ve Avusturya'da arkadan başlamam üzücüydü, zafer için savaşabilirdim ve Marco veya Pecco kadar hızlıydım." 

"Ancak tüm yarışlarda hızlı olduğumu ve sezonun geri kalanında ilk sıralar için mücadele edebileceğimi hissediyorum." dedi.

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